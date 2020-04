La mañana del pasado viernes el país despertó con la imagen de largas colas frente a entidades bancarias de jubilados para cobrar sus haberes, difundida por todos los medios y portales de noticias. Eso sucedió al anunciarse la apertura de los bancos para pagar jubilaciones, pensiones y AUH, después de haber permanecido cerrados desde el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena. Eugenio Semino es el Defensor de la Tercera Edad y en charla con Radio Jai, opinó largamente sobre el tema.

“El 40 por ciento de los jubilados no está bancalizado”, dijo y contó que cuando se decretó la cuarentena, la Defensoría alertó a la Anses, sobre lo que podría ocurrir con los bancos cerrados y con los jubilados, pensionados y personas con discapacidad que debían cobrar en el mes de marzo, y lo único que hicieron sus funcionarios durante trece días, fue dedicarse a hablar de medios electrónicos, home banking, billetera electrónica, sin entender el tema etario o la falta de confianza a los bancos.

“Entenderán mucho sobre el manejo financiero, pero no tienen la más pálida idea sobre la situación del adulto mayor en la Argentina”, afirmó molesto y explicó que es un sector en donde los haberes son muy reducidos (cobran entre 17 y 17 mil pesos) y que “dejarlos trece días sin cobrar es criminal”, y que han tenido que acudir a préstamos o dejar de pagar sus cuentas o a comer lo que se pueda.

“Iba a terminar pasando es lo que pasó: El primer día que iba a abrir el banco, todos se iban a lanzar a tratar de cobrar. Ochocientos mil fueron a nivel país y el propio Estado, a través de sus funcionarios les hizo violar la cuarentena que correctamente se había decretado, a un sector tan vulnerable”. Dijo que se enteró a la madrugada sobre la cantidad de gente que había pasado la noche esperando para poder cobrar “Una aglomeración que parecía la de la gente ante la apertura de una estadio”, graficó. “Hubo abuso y maltrato, lo que en cualquier otro país está condenado como figura penal, acá con cualquier administración no pasa nada”. “Se violó por cientos de miles la cuarentena, y después nos sorprenden los casos aislados como el hombre de los esquíes, que rompen la cuarentena; y un funcionario hizo violar la cuarentena a los 800 mil argentinos más vulnerables de la sociedad: jubilados, adultos mayores y pobres; porque el que tiene otros recursos, no va a cobra el primer día, puede esperar a hacerlo, y a partir de ahí vimos que los bancos se podían abrir, de hecho lo hicieron durante sábado y domingo y en horario extendido sin haber sido declarado ni ahora, como actividad esencial, en la que sí están las ferreterías”.

El hecho de que los bancos no estén dentro de los servicios esenciales, Semino lo atribuye al poder del sistema financiero y dijo no entender cómo los banqueros aún en una situación socialmente tan grave, no se atienen a una actitud solidaria. Explicó que son pocos los bancos privados que se encargan del pago a jubilados y la cantidad de bancos y cajeros disminuye, abruptamente “apenas se cruza la General Paz”, lugares de mayor concentración de adultos mayores.

El Defensor de la Tercera Edad, dijo que están pidiendo que se agreguen sucursales y que otros bancos privados se sumen al pago a jubilados, que si no, se va a seguir con este tema.

Ahora la situación está más calma, “se colocaron sillas, se distribuyeron números, pero todo eso se podría haber hecho el día anterior, indicó.; pero teme por el día de mañana (miércoles) porque queda el residual de los cobros de marzo de los jubilados, comienza el de abril, además de la AUH, que continúan cobrando, se verá si se organiza para que aunque con espera, se pueda llevar mejor este trámite.

La vacunación antigripal

“Es indispensable la vacunación, sobre todo este año, los mayores de 65, sin ninguna prescripción médica”, declaró y dijo que ya está vacunando Pami, ya se recibieron la vacuna el personal de la salud, y que se habilitaron centros distribuidos por comunas.

“Lo malo de todo esto es hacer salir de su casa al adulto mayor, y en lo que será el pico mayor de la pandemia. Mi recomendación para los mayores, pero por sobre todo para los funcionarios, es que habiliten lugares cercanos y con ello evitar el tiempo fuera de las casas. No es gran problema para los que viven en la ciudad, pero sí en la periferia. Lo que tengan que hacer, que lo hagan en el menor tiempo posible”,concluyó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.