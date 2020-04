Ose Shalom – quien hace paz

“La música judía debería emocionar también a quién no es judío” explicó Ben Iosef (46), uno de los componentes del grupo “Los Levitas”.

Se trata de una banda musical israelí que se puso como objetivo acercar la música judía a públicos no practicantes y no creyentes, acercar a personas por medio de la música.

La banda la componen 7 cantantes que su primer video clip “Ose Shalom” lo hicieron al estilo vocal. No cabe dudas que se escucha como una canción de iglesias, Ben Iosef no discutió el asunto: “Es realmente una canción que tiene de estilos gótico y de capela, cuando investigue el tema entendí que la música de iglesias esta inspirada en el canto de los Levitas en el Gran Templo”.

Ben Iosef viene de una familia judía tradicionalista, nació y se crió en Tel Aviv y su objetivo no es solo llegar a los judíos no creyentes de Israel y del mundo sino también llegar otras religiones para transmitir hermosas melodías y acercar esas culturas a la nuestra.

El mensaje que quieren transmitir es más que claro, los personajes que usaron también son conocidos, el final? …. mmm lo dejo a criterio de cada uno.