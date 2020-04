“No hay soluciones mágicas y no hay soluciones para todos los casos”

Javier Ezequiel Indij, abogado especialista en derechos laborales, se refirió a las medidas adoptadas por el gobierno argentino para evitar los despidos en medio de la crisis sanitaria y economica que ha producido el coronavirus en el país.

La situación ha afectado de forma transversal al pleno de la sociedad, dentro de la cual empleadores no saben que hacer con sus empleados y los trabajadores no saben que esperar a fin de mes. Según explicó Indij, lo que Alberto Fernandez dispuso es la prohibición ” por 70 días los despidos sin causas e incluso los fundados en causas económicas, es decir la falta o disminución del trabajo o por fuerza mayor y también pena las suspensiones”.

Esto de forma clara afecta al pleno de la sociedad, la cual se enfrenta a la incertidumbre al momento de que comience el mes y los dias de pago.

“Los trabajadores están preocupados porque no saben si van a cobrar su salario y los empleadores, en muchos casos las pequeñas empresas o incluso los profesionales autónomos o cualquier persona que tiene algún empleado, no saben como afrontar el pago de los sueldos, sobre todo si no está produciendo y no tiene ingresos”, dijo el abogado.

Por su parte, lo que Indij recomienda a sus clientes empleadores es, en la medida de lo posible, pagar el ingreso habitual a sus trabajadores. Sin embargo, también admite que esto puede resultar extremadamente difícil con el paso del tiempo, pues quien tenga una empresa tal vez pueda esforzarse para pagar un mes sin generar ingresos, pero a la larga el pago de salarios puede volverse una tarea imposible.

