El futuro no es muy prometedor, tenemos muchas situaciones antisemitas”

Es imposible negar que el antisemitismo y la discriminación hacia las minorías en los Estados Unidos ha incrementó en los últimos tiempos. Para interiorizarnos más, Radio Jai se contactó con Liat Altman, directora para América Latina de la liga antidifamación, para hablar sobre ello.

“Estamos pasando progresivamente año tras año momentos difíciles dentro de las comunidades aquí en Estados Unidos con diferentes ramas de antisemitismo, que si bien a veces vienen de diferentes ideologías y diferentes grupos de derecha e izquierda que se unen el tema del antisemitismo. En el último año que contabilizamos en el 2019, hubo un incremento de más de 2000 casos con respecto al año anterior”.

Al no saber el motivo por el cual este incremento es aÚn mayor, se le consultó a Liat sobre el QAnon, una de las principales teorías de conspiración de la extrema derecha estadounidense: “Hay una mezcla de asuntos. Uno de ellos digamos el antisemitismo, de lo que llamamos movimientos nacionalistas, son movimientos de la ultraderecha, neonazi. Los que vienen de derecha son grupos muy diversos que tienen ideologías que no todas son las mismas y cada una hay que tratarla de forma diferente” y agregó: “En el caso de QAnon es diferente porque es una teoría de conspiración y como bien sabemos, dentro de la comunidad judía a nivel del mundo, las teorías de conspiración tienen un elemento, por definición conspiratorio, que no se basan en hechos sino en ideologías. En QAnon se cree que son los guías que suenan mucho a los que vemos durante la historia. Se cree que hay un grupo, una elite, que quieren dominar el mundo, que son globalistas. Globalistas es una palabra que se usa mucho en la derecha”.

Si bien QAnon es una teoría conspirativa, Altman dejó en claro que no promueven el antisemitismo: “No todos los adeptos a QAnon son gente violenta o extremista, desde el punto de antisemitismo.

Es una teoría de conspiración muy amoldable a las circunstancias. Por ejemplo, cuando apareció el Covid se utilizó la teoría de conspiración de que las elites están tratando de inculcar lo que es la pandemia dentro de la sociedad, se adaptan a las circunstancias”.

En relación con el ataque al Capitolio, el último seis de enero, Liat Altman hizo mención a la simbología que llevaban algunos de los intrusos: “Han aparecido imágenes de la toma y ataque al Capitolio, a la cuna de la democracia de Estados Unidos. Aún es una investigación abierta y tanto el FBI como la policía están tratando de conseguir todos los indicios de quienes penetraron.

Es cierto que el tema en común es que la bandera confederada, las camisas y remeras que vimos con símbolos nazis, como con otras simbologías aparecieron. No nos sorprendió, porque nosotros, desde el 2017, en una marcha pacifica, aparecieron hombres con antorchas diciendo “los judíos no nos van a reemplazar”. Este nacionalismo nació hace una década, no con el gobierno de Trump”. Por otro lado, la directora de la liga antidifamación para América Latina dejó en claro: “Tenemos que evidenciar todo esto, llamar estar en alerta, estar pendientes y publicar lo que vemos”.

Para finalizar, Liat Altman contó como ve el futuro de la colectividad judía y otras minorías en el futuro en Estados Unidos: “No es muy prometedor en este momento, porque en Estados Unidos tenemos muchas situaciones antisemitas de grupos extremistas de la derecha. Tambien tenemos muchos ataques contra las comunidades ortodoxas en la zona de New York y New Jersey, donde las personas que son visualmente judías, que se pueden ver porque son religiosos y son atacados por grupos de todo tipo”.

