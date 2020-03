Hector Garin, director del SAME en el momento del atentado a la Embajada de Israel, explicó las sensaciones que tuvo al arribar al lugar.

Garin señaló que cada 17 de Marzo “la primera imagen que tengo es el caos y el dolor. Sentía mucha pena” y subrayó que “tengo un recuerdo muy duro por el hecho de ver un edificio destruído, con pacientes heridos por todos lados y un caos total”.

“Estábamos con Crescenti y con un consejal de la legislatura porteña y derrepente escuchamos una explosión enorme”, relató el ex director del SAME e indicó que en un primer momento no pensaron que había sido un atentado: “A nosotros nos comunicaron que había habído una explosión, pero en un primer momento pensamos que era alguna explosión del Hotel Panamericano (que está muy cerca de la embajada). Cuando llegamos nos encontramos con el desastre y entendimos que el edificio destruído era una embajada”.

“Era una cosa impensada, nadie podía suponer que íba a suceder una costa tan brutal”, manifestó Garin.

Consultado por el impacto que tuvo el hecho de haber presenciado lo sucedido en su vida, el ex directo del SAME manifestó: “Como persona, nadie puede salir sin una marca de estas situaciones tan graves, pero también te marca una gran experiencia”.

“Lo sucedido fortaleció mi pensamiento de la paz y el consenso y la no agresión. La violencia y el odio, al primero que destruye, es al que lo siente”, concluyó Garin.

