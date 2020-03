Camila Arruguete, madrija de Kadima, analizó la importancia de los jóvenes para mantener viva la memoria y se refirió al acto de juventud por el 28° aniversario del atentado a la Embajada de Israel, que este año fue vía online por el Coronavirus.

Arruguete indicó que “como juventud basamos la educación en valores” y detalló: “Sí los valores se mantienen, el hecho de haber vivido o no el momento histórico no hace que sentir sea menor”.

Desde JUMA argumentaron que “como jóvenes judíos argentinos sentimos que ocupamos el rol de preservar la memoria, de juntarnos y recordar por todos aquellos que se encontraban en el momento equivocado y murieron injustamente. Como líderes de nuestras comunidades sentimos que tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones venideras y enseñar para que no quede como una historia lejana y ajena, sino propia”.

Por su parte CJSA apuntó: “La educación no formal se basa, ante todo, en los valores. Si los valores se mantienen, el hecho de haber vivido o no el momento histórico, no hace que el sentir sea menor. Es nuestro trabajo fomentar la identificación, tanto por el Judaísmo como por el hecho de ser argentinos y argentinas. Lo que más nos interesa es generar eso por sobre todo, a través del sentimiento de humanidad.

“Es nuestro trabajo fomentar la identificación con el judaísmo” explicó la madrijá y destacó que “lo que mas nos interesa es generar identificación a través del sentimiento y la humanidad”.

Arruguete se refirió al acto de juventud por el 28° aniversario del atentado a la Embajada de Israel, que este año fue vía online: “Creemos que por haber una situación en el país que nos impida estar presentes, tenemos que tener igualmente memoria”, e hizo hincapié en que “hubo más de 1000 jóvenes prendidos a la transmisión”.

Desde NOAM comentaron que “a raiz de la situación de público conocimiento de lo que sucede en nuestro país y en el mundo, se decidió no realizar el acto de manera convencional por la convocatoria de gente. Pero algo que nos preguntamos en la mesa de jóvenes fue ¿Cómo hacemos para que esto no pase por alto? Nuestro madrijim y janijim hoy utilizan las redes para todo y pensamos que estaba bueno repensaro de una forma online para que entiendan que no es un día mas y que los jóvenes seguimos recordando para no olvidar.

Por otra parte, frente a la consulta de Radio Jai, desde AMIA Joven insistieron en que “este acto fue realizado con mucho esfuerzo por parte de toda la Mesa de Juventud. Nos hemos reunido semanalmente con el objetivo de crear un acto de juventud que llegue a las nuevas generaciones. Creemos que no solo hay que recordar esta fecha, sino también llevar la memoria a la acción. Sin embargo, el coronavirus no permitió evadir la memoria. Una vez más los jóvenes decimos presente y nos expresamos desde donde podemos.Expresamos nuestro mensaje y entre todos y todas pudimos realizar un acto en vivo, con varias propuestas”.

