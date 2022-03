Zelensky al Bundestag: El eslogan del Holocausto “nunca más” ya no significa nada

Enlace Judío.- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, evocó el Holocausto en su discurso ante el parlamento de Alemania el jueves, diciendo a los legisladores que las promesas de no permitir nunca que se repita la atrocidad son vacías a la luz del fracaso en evitar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, publicó The Times of Israel.

El presidente ucraniano se dirige al Bundestag a través de un video, dice que Europa está siendo destruida e insta a derribar un nuevo “muro” que Rusia está construyendo entre “libertad y esclavitud”.

“Cada año los políticos repiten ‘nunca más’”, dijo el líder ucraniano, refiriéndose a las conmemoraciones anuales del Holocausto.

“Y ahora, vemos que estas palabras simplemente no significan nada. Un pueblo está siendo destruido en Europa”, dijo, recordando que 108 niños han sido asesinados en su país desde el inicio de la ofensiva rusa.

Zelensky enfatizó que el futuro del continente estaba en juego en la guerra actual y argumentó que los gobiernos de Occidente no estaban a la altura del momento.

“Ayúdennos a detener esta guerra”, dijo.

Zelensky ha estado en un recorrido virtual por los parlamentos occidentales, recibiendo cada vez una ovación de pie de los parlamentarios por su liderazgo en tiempos de guerra. Apareciendo en una pantalla con su ahora característica camiseta caqui con ojeras, Zelensky fue recibido por los parlamentarios en la cámara baja del Bundestag con un entusiasta aplauso.

En su emotivo discurso en video ante el parlamento, Zelensky pidió a Alemania que ayudara a destruir un nuevo “muro” que Rusia estaba erigiendo en Europa.

“No es un Muro de Berlín, es un muro en Europa central entre la libertad y la esclavitud y este muro se hace más grande con cada bomba” lanzada sobre Ucrania, dijo Zelensky a los parlamentarios.

En un discurso lleno de imágenes históricas del triunfo de Alemania sobre su división de la Guerra Fría, Zelensky se dirigió directamente al canciller alemán Olaf Scholz con un llamado a una mayor solidaridad con Ucrania.

“Estimado señor Scholz, derribe este Muro”, imploró, evocando el llamamiento del presidente estadounidense Ronald Reagan en 1987 en Berlín. “Denle a Alemania el papel de liderazgo que ustedes en Alemania se merecen”.

Sin embargo, combinó su adulación con una fuerte reprimenda a la renuencia de Berlín durante años a enfrentarse a Moscú y romper sus fuertes lazos energéticos y comerciales con Rusia.

“Nos dirigimos a ustedes”, dijo. “Les dijimos que Nord Stream [gasoductos] era una especie de preparación para la guerra”.

“Y la respuesta que obtuvimos fue puramente económica: es economía, economía, economía, pero esa fue la argamasa para el nuevo muro”.

A pesar de su franca crítica, los parlamentarios le dieron a Zelensky otra ovación de pie luego de su discurso de 15 minutos y Scholz, en un tuit, le agradeció sus “palabras contundentes”.

“Vemos que Rusia continúa todos los días librando su guerra cruel, con pérdidas horribles”, dijo.

“Nos sentimos obligados a hacer todo lo posible para que la diplomacia tenga una oportunidad y se pueda detener la guerra”.

La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero provocó una revisión de los pilares clave de la política energética, económica y de seguridad de Alemania, algunos de los cuales se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania congeló el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, se unió a los aliados para imponer sanciones punitivas a Ucrania y prometió un aumento masivo en el gasto de defensa mientras eliminaba la prohibición de exportar armas a las zonas de conflicto para ayudar a Ucrania.

Alemania también ha dicho que pretende estar casi libre de las importaciones de petróleo ruso para finales de este año, aunque sigue dependiendo en gran medida del gas ruso.

Sin embargo, Berlín se ha resistido a detener por completo las importaciones de energía rusa, advirtiendo que provocaría escasez en invierno y aumentaría la inflación, lo que crearía una posible inestabilidad en la principal economía de Europa.

El miércoles, Zelensky habló ante el Congreso de los Estados Unidos y está programado para dirigirse a la Knéset de Israel en una llamada de Zoom el domingo.

Los funcionarios ucranianos han hecho repetidas comparaciones entre los ataques de Rusia a centros civiles y el Holocausto. El presidente ruso, Vladimir Putin, también ha evocado el nazismo, alegando que su operación militar es para “desnazificar” áreas de Ucrania donde dijo que hay un “genocidio” contra los residentes pro-Moscú. Los aliados occidentales han rechazado las afirmaciones de Putin como una excusa sin fundamento para llevar a cabo la invasión.

©EnlaceJudío

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai