Crisis por Coronavirus:” El cuarenta porciento de la oferta hotelera de Buenos Aires es irregular”

Entrevistado por Radio Jai, Daniel Tenenbaum, gerente del Alpino Hotel de Buenos Aires, explicó la situación por la que atraviesa el sector turístico y en particular el hotelero en tiempos del Coronavirus.

“La hotelería, y más en los lugares donde hay cuarentena, esta paralizada, no hay turistas, no hay viajeros. Primero no se podía recibir extranjeros, ya estos días no se puede recibir incluso argentinos”, expuso Tenenbaum.

Una de las opciones de ocupación está relacionada con el hecho de que establecimientos habitualmente dedicados al turismo participen del esfuerzo por contener la pandemia.“Hay un plan de recibir gente en cuarentena pero es muy complicado en el largo plazo porque no se sabe cuánto tiempo va a funcionar, quién se ocupa del mantenimiento, qué pasa después, y cómo se arranca de vuelta”

“El verano fue muy malo en Buenos Aires pero en febrero empezó el trabajo devuelta.Veníamos de una época muy complicada con gastos improductivos muy altos, hay muchas ineficiencias, muchas injusticias en el sector. El 40% de la oferta hotelera en Buenos Aires es irregular, eso quiere decir que hay hoteles completos que no están habilitados por el gobierno de la ciudad. Yo ahora en el hotel tengo en la puerta desde hace tres días gente del gobierno de la ciudad que controla a los extranjeros que vienen, pero a dos cuadras de acá hay dos hoteles que no están habilitados y no tienen eso. Entonces, lo que antes era un tema de lealtad comercial ahora pasa a ser un tema de salud pública”, expuso.

“La gente que tiene un departamento y la pone en Airbnb, tiene cero control, a eso sumémosle que hay hoteles completos que funcionan y no tienen control, a eso sumémosle que hay una cantidad de cosas que funcionan de manera irregular. Uno puede pensar cuando pasa algo grave que nadie sabía, y no es que nadie sabía. Es que los que tenían que controlar no controlaron”, lamentó el gerente del Alpino Hotel del barrio de Palermo.

“La hipótesis más optimista es que el 1 de abril empiece a haber un poco de actividad, que empiecen a levantar las restricciones pero no tenemos ninguna certeza de que esto sea así. El gobierno, acá y en todo el mundo, tendrá que hacer algo para que todas las empresas no se empiecen a fundir, a dejar a toda la gente en la calle”, concluyó Tenenbaum.

El gobierno nacional está por anunciar una cuarentena general que podría abarcar el período hasta después de semana santa y Pesaj, pero al momento de la entrevista no se anunció la medida ni sus alcances,

