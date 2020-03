“No estamos anulando cosas, sino que las estamos posponiendo”

El coronavirus está impactando de diferentes maneras. Cada día se imponen medidas sanitarias, se incrementan las restricciones desde el Estado, como prevención a los posibles contagios y la consecuente propagación del virus.

Entre los nuevos escenarios que se presentan, es la de los niños en casa. La rutina diaria de escolaridad, como sabemos está suspendida y se han debido cambiar las formas para que “la escuela llegue a casa”.

La licenciada en Ciencias de la Educación, Susana Kunzi, en diálogo con Radio jai brindó su mirada sobre de esta situación y respondió acerca de si se puede estudiar de manera virtual.

“Es un momento distinto y diferente para las mamás y papás con los niños en casa y afrontar la situación es esencial para trabajar en familia”, y explicó: “Sí se puede aprender, obviamente aprendemos en todo ámbito, y esencialmente lo que más se va a poder aprender en esta instancia, en lo que nos toca vivir, es, precisamente, cómo afrontamos esta situación, porque es lo que nuestros hijos y nuestras hijas van a recordar, el cómo lo vivimos, por eso debemos aprender a validar nuestras emociones, y cómo vivamos esto como padres, será lo que nuestros hijos van a tomar como vivencia y como ejemplo “

La licenciada Kunzi se declaró “gratamente sorprendida”, como pedagoga, de cómo los docentes se pudieron organizar, en cada contexto y en cada lugar para poder hacer llegar los contenidos educativos a las familias de distintas maneras, y aclaró que es importante cómo llevar a la práctica este sistema en la casa. Explicó que cuando el contenido llega a los hogares, puede presentarse una dificultad, si esto no se organiza bien y sugirió un modo de llevar adelante la tarea, que es la de que los padres les creen a los chicos una rutina, hacer cada día algo de lo que está llegando. Afirmó que ayudarlos a organizar esa tarea es fundamental, y que dependerá de la edad de nuestros hijos para darle forma a esa rutina de la manera más conveniente en modo y horarios.

Sobre el contacto de los niños con sus compañeros, relación esencial, que en estos momentos también se encuentra impedida, la licenciada dijo que hay distintas herramientas virtuales disponibles: videoconferencias, grupos de chat, que resultan accesibles, pero insistió en que “hay que tener claro que no estamos anulando cosas, sino que las estamos posponiendo”, que no estamos dejando algo que no vayamos a hacer. Lo importante es llevar calma, en grupos de chat de padres y madres o por la vía que fuere.

En estos momentos en que podemos sentir miedo, frustración, tal vez por esa sobre dosis de información que recibimos, Kunzi manifestó que quiere ser respetuosa en esto, pero que considera que no hay que “sobre informar”. Esta situación de distanciamiento social provoca diferentes sensaciones, angustia, incertidumbre y entonces hay que tratar de “gestionar las emociones”: conversar sobre lo que está pasando, preguntar y escuchar lo que los chicos nos cuentan sobre que sienten y saber que la vida es esto. “Planificamos, pero a veces la vida nos sorprende y debemos enfrentarlo” “Es importante cómo lo vivimos y eso es lo que nuestros hijos van a recordar”, enfatizó.

Sobre cómo se resolverá el tema de las notas, las clasificaciones, opinó: “Por mi parte no acuerdo con el sistema de calificación, de cómo se está haciendo, a veces evaluaciones demasiado conductistas ‘me sale bien, me sale mal, califico con una nota’, o preguntas que me llevan a una misma respuesta”. Piensa que en estos momentos las instituciones no están volcados a evaluar, y que en estos tiempos no habría que poner el foco ahí, que el aprendizaje va más allá de lo cognitivo. “Es el siglo XXI, la información se transmite de todas las maneras posibles y lo que vamos a aprender como seres humanos en este siglo es nuestra parte emocional, ahí va a estar nuestro gran aprendizaje, y estas habilidades ‘blandas’, sociales, son las que nos van a permitir lograrlo”, concluyó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.