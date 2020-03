Waldo Wolff: “Espero que lo de Alberto Fernández contra los empresarios haya sido un desliz”

El diputado Waldo Wolff fue nombrado presidente de Comisión de Libertad de Expresión y dialogó con Radio Jai acerca de las tareas que estará desempeñando desde aquel lugar.

Desde su nueva posición, el diputado dijo que buscará trabajar en temas relacionados a la libertad de prensa, recordando que “en la época en que se trató la ley de medios se intervino la comisión de comunicación y la de libertad de expresión. Yo integro también la comisión de comunicaciones. Se trata de eso, legislar las cuestiones que no solo atañen a la libertad de expresión y de temas relacionados a los medios sino también lo vinculado a la sociedad”.

“Si bien es cierto que los medios tienen su linea editorial y ningún medio tiene por qué contratar a alguien que no se identifique con ella, también hemos visto, y vemos ahora también, como ciertos sectores vinculados al oficialismo, desde los medios públicos, mantienen la ideología cuando se entiende que la linea editorial de los medios públicos debería ser absolutamente abierta y debería haber detractores y quienes están a favor”, aseguró el diputado Wolff.

Mucho se ha criticado en el último tiempo el accionar de los medios de comunicación, los cuales han obtenido permisos especiales para continuar sus operaciones en medio de la pandemia, por la forma en que han informado acerca de la crisis sanitaria. Se ha discutido si realmente es necesario que los programas de chimentos profundicen en lo que a hace la farándula durante su cuarentena y del mismo modo, el ahora presidente de la comisión de Libertad de Expresión dijo:

“Si vos ves los medios en general, es una opinión política que no tiene que ver con lo técnico o lo legal, pero la verdad que en medio de la pandemia ver cómo se lava las manos Alberto, qué canta cuando se levanta, ver a la TV Publica hacer un evento el domingo a las 18 horas conducido por la primera dama, que es ahora presidenta honoraria creo que del Banco Nación, recaudar para la pandemia, me parece que es volver al culto de la persona. Es algo a lo que yo no adhiero ideológicamente y que cierto sector del peronismo lo hace como un mantra y un dogma. Yo no me siento identificado con esta posición de la idolatría de las personas, en particular y en general, mucho menos en particular a los que son parte del poder ejecutivo de turno”.

Pero el diputado además se ha mostrado preocupado frente al modelo al cual dicen aspirar algunos sectores del gobierno de Alberto Fernandez:

“Ver a Alicia Castro (ex embajadora en Venezuela durante del 2006 al 2011 y actual embajadora ante Rusia) poner un tuit el otro día diciendo que nuestros ejemplos son Cuba, China y Rusia. En Cuba te tenes que escapar en una balsa para ver la luz de la libertad, que no te coman los tiburones y si vas a Cuba con 10 dólares te ofrecen a sus hijos los cubanos. En China no podes tener más de un hijo, no podes tener Internet libre, por ejemplo y en Rusia se le puede pegar a las mujeres. Entonces hay ciertos sectores que apuntan a esos modelos, cosa que no solo me preocupa sino que me ocupa, a la cual me opongo informalmente, formalmente y prácticamente”.

Entre los diversos temas acerca de los cuales se conversó con Waldo Wolff, se dialogó acerca del debate acerca de si los politicos deberían bajar sus salarios como una muestra de empatía para con el resto de la población, a la cual le piden un esfuerzo extremos ante la cuarentena obligatoria que se ha impuesto. El diputado pro su parte se pronunció a favor de la iniciativa que aun no ha tomado forma de manera oficial.

“El beneficio que tenemos los que hoy cobramos del estado es la intangibilidad del salario. El sector privado hoy no tiene intangibilidad del salario, se ha echado a mucha gente, hay gente que no cobra y que no puede parar. Los que ganamos arriba de cierto monto, mi renta es pública, yo gano 170 mil pesos de dieta, cobramos pase lo que pase. Entonces digo, en estos momentos donde se pide esfuerzo al sector privado, al cuentapropista, al que vive el día, al que no factura, nosotros cobramos igual, y no solamente los diputados, te diría que todos los empleados jerárquicos. Entonces digo, arriba de cierto monto, después discutimos cuanto, ahora que le estamos pidiendo esfuerzo al sector privado, el sector publico tiene que mostrar el compromiso”.

Respecto a la actitud que ha tenido el presidente Alberto Fernandez ante la pandemia, Wolff marcó una actitud que lo ha trascendido de lleno. El presidente apuntó contra el sector de forma tajante, llamando a miserables a los empresarios e indicando que les “llegó la hora de ganar menos”. El diputado, quien tambien es empresario, dijo: “el presidente el otro día mostró una cara que a mi no me gusta y creo que a muchos no nos gusta. A mi no me gustan las generalizaciones entonces decirles miserables a los empresarios a mi me parece un insulto, porque hay políticos miserables, periodistas miserables, empresarios miserables. Pero también hay empresarios bondadosos, políticos bondadosos y periodistas bondadosos. Esto de meter a todos en la misma bolsa siempre es peligroso”.

Pero además, sectores militantes del nuevo gobierno tambien han expresado una fuerte impronta anti-empresarial, queriendo transformar el termino “empresario” en una mala palabra, según explicó Wolff.

“Esto de ‘la enfermedad la trajeron los chetos de afuera’, se olvidaron de decir que entraron 200 mil europeos, americanos y asiáticos en enero y febrero, y que los que se fueron afuera lo hicieron porque estamos en un estado de derecho con libertad para irse” aseguró el diputado, quien también dijo que “La oposición lo viene apoyando (a Alberto Fernandez) mucho, nosotros lo hemos apoyado mucho, pero yo soy de la idea que apoyar no es callar. Hay que apoyar lo que está bien y hay que decir lo que está mal”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente