Hasta que no quede una miga de pan

Como ya se habrán enterado o leído por allí, en las ciudades ortodoxas de Israel Elad y Modiin Elit, como en los barrios ortodoxos de Bnei Brak y Jerusalem, el Coronavirus no les asusta y por eso no se cuidan, ellos se sienten protegidos por D´s.

Cuando queremos dar un ejemplo de algo limpio decimos “no hay una miguita de pan”. Bueno, para mucho de los judíos ese ejemplo es estas dos semanas una pesadilla ya que la casa debe recibir la fiesta de Pesaj sin ninguna miguita de pan y no exagero, esa es la ley. No debe haber “jametz” en ningún sitio.

Jametz literalmente quiere decir “leudado”- cualquier alimento hecho de granos y agua que fermentó y leudó. Pan, cereales, tortas, galletitas, pizza, pastas y cerveza son los ejemplos más clásicos de jametz; pero cualquier alimento que contenga grano o sus derivados puede ser, y mayormente es, considerado jametz. En la práctica, cualquier alimento procesado que no tenga estricta supervisión rabínica, es potencialmente jametz.

Como se hace para que en toda la casa no quede una miguita de pan? Se comienza a limpiar desde Purim ja ja ja. Se tira cosas, se compra cosas nuevas, se guarda cosas en lugares especiales, se vende cosas a personas no judías hasta que termine la fiesta y se vuelve a comprar al terminar la fiesta, se usa utensilios solo para Pesaj, se limpia el auto como no se limpia en todo el año porque nada ni nadie puede portar jametz, tener contacto con leudado.

El barrio “Bujarim” que esta en el corazón de la ciudad data del año 1894. Es un famoso barrio fundado por judíos que llego de Bujará, una zona del centro de Asia lo que actualmente es Uzbekistán y Tayikistán (cerca de Irán e Iraq). Tuve la suerte de encontrarme con un tzadik (un justo) dispuesto a explicarle a ustedes acerca de una costumbre muy típica de aquel barrio y los demás barrios ortodoxos de Jerusalem.

Por cuestiones de casher que les explicaba ayer en el video del supermercado, no se puede mezclar carne con leche, hay comidas o utensilios que se llaman “basari” (de o para carne) y otros “jalavi” (de o para leche). Otro detalle antes que me pregunten, el celular del joven que trae una sartén es de los años ’90 a propósito. Los judíos ortodoxos usan celulares “casher” y son aquellos teléfonos móviles que no se conectan a internet o poseen aplicaciones. Es usado solo para hacer o recibir llamadas de Domingo a Viernes solamente.