Absolución de Telleldín: “Apelaremos el fallo una vez que conozcamos los fundamentos”

Carlos Telledín fue absuelto en el juicio oral en su contra por haber entregado la camioneta traffic blanca que fue utilizada como coche bomba en el atentado a la AMIA. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 3, aunque la Fiscalía y las querellas habían pedido que sea condenado a prisión perpetua y a 20 años de cárcel. Para ampliar, Radio Jai dialogó con el abogado de la querella Gabriel Camiser, quien adelantó qué van a hacer con respecto a la decisión tomada frente al acusado.

“Para nosotros fue sorpresiva porque entendemos que había elementos suficientes para una condena”, explicó, aunque confesó que era una posibilidad la absolución. “Apelaremos el fallo una vez que conozcamos los fundamentos que los darán recién en marzo”, aseguró Camiser.

Es curioso y llamativo que las razones de la absolución de Telleldín se den luego de tres meses del fallo. “Es una mala práctica, pero es lo que suele pasar sobre todo en casos voluminosos y grandes, donde se da el veredicto en un momento y tres meses después se dan los fundamentos”, contó el abogado. “No me parece sana, pero es lo que suele pasar en nuestros tribunales”, se lamentó.

Por otro lado, Camiser detalló como procederán. “Una vez que sepamos los fundamentos, uno tiene un plazo de diez días para presentar un recurso. Y el próximo paso es que pase a la Cámara de Casación, que nos citará a una audiencia para desarrollar los fundamentos por escrito, y luego dicta una sentencia confirmando la sentencia de primera instancia o revocándola”, explicó.

La defensa del acusado afirmó que él mismo vendía autos, pero nunca imagino que uno de ellos iba a ser utilizado para cometer un atentado. De hecho, Camiser supuso que los fundamentos tienen que ver con esto, por lo que señaló: “El tribunal considera que no son suficientes los elementos incorporados a la causa para considerarse que Telleldín pudo representar el resultado”. Y concluyó: “Seguramente vaya por ese lado la sentencia, pero no me quiero aventurar a confirmarlo”.

Telledín pasó diez años y dos meses preso hasta que resultó absuelto en 2004, en el primer juicio por el atentado. Allí, estudio abogacía y hoy se desempeña con su propio estudio desde donde escucho atentamente, vía Zoom, la sentencia.

Por la mañana, en la audiencia final, dijo sus últimas palabras: “Voy a aclarar puntos que continuamente son ingresados por la ventana de forma maliciosa”.

Por GS/RJ

