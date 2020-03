Los casos de coronavirus en España crecen hasta los 17.147 con un aumento del 25%

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha comparecido este jueves en La Moncloa tras la celebración del Comité técnico de gestión del coronavirus para actualizar los datos de contagios de coronavirus en España que se elevan ya hasta los 17.147, lo que supone un incremento de 2.378 casos nuevos desde la última actualización de cifras (14.716) hecha anoche por la Universidad de Johns Hopkins, aunque si contabilizamos los del Ministerio de Sanidad publicados este miércoles a esta misma hora (13.716) el aumento es de un 25%.

Los fallecimientos ascienden hasta los 767, lo que suponen 144 más (28%) que los registrados a esta misma hora el miércoles. Mientras que 939 están en UCI, aunque 1.107 pacientes ya han recibido el alta, un 2,4% más que este miércoles.

Por comunidades autónomas sigue habiendo comportamientos diferentes. Por un lado, Madrid que presenta una curva más avanzada con respecto a los contagios comunitarios, además de las tres comunidades de La Rioja, País Vasco y una pequeña parte de Castilla y León en las que se extendieron los casos por un evento común. En el resto, el brote comenzó principalmente por casos importados que luego se han ido transmitiendo.

Las autonomías más afectadas siguen siendo Madrid, con 6.777, con 590 en la UCI; Cataluña, que tiene 2.702 casos, con 33 en la UCI; País Vasco con 1.190, de los que 44 están graves; Andalucía tiene 1.008, con 25 en la UCI; Comunidad Valenciana cuenta con 921, con 52 graves; Castilla y León asciende hasta los 868, con 54 en la UCI; y Castilla-La Mancha, con 801, de los cuales hay 37 graves.

En el resto de comunidades así han aumentado las cifras en 24 horas: Aragón tiene 281 casos, con 14 en la UCI; Asturias 292, con 6 en la UCI; Baleares 169, con 7 graves; Canarias tiene 220, con 23 en la UCI; Cantabria 83, con 4 graves; Ceuta se mantiene en un solo positivo; Extremadura llega hasta los 241, con 3 en la UCI; Galicia 453, con 15 graves; Melilla 23 positivos y nadie grave; Murcia 167, con 6 en la UCI; Navarra 482, con 11 graves; y La Rioja sube hasta los 468, con 15 graves.

De acuerdo a los datos disponibles, por edad se conoce que el 33% de los casos tienen más de 65 años y de ese porcentaje, el 18% tiene más de 75 años. Además, alrededor del 32% de las personas mayores que lo padecen tienen neumonía grave, según ha explicado Simón.

“Probablemente nos estemos aproximando al pico máximo. Llegan los días difíciles en los que cada jornada crecerá un poquito más”, ha señalado el portavoz de Sanidad y ha pedido que se garantice el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social hasta entonces.

Preguntado por los casos en personas de la tercera edad, Simón ha puntualizado que no se observan casos de mayor mortalidad en este grupo en España con respecto al de otros países y añade que, de momento, al menos tres personas menores de 65 años han muerto por el coronavirus. “El impacto en estos grupos más jóvenes es peor, pero eso no quiere decir que no haya graves”, ha aclarado.

Los test son rápidos y se puede llegar a obtener un resultado con bastante fiabilidad en 10 o 15 minutos

Ante las declaraciones de esta mañana en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusaba a Sánchez de bloquear las partidos al no haber recibido mascarillas en las últimas 48 horas, Simón ha dicho que él no hace seguimiento de las partidas, pero que están llegando poco a poco a cada territorio. “Hay que tener en cuenta que hay un desabastecimiento global de estos materiales”.

En cuanto los nuevos test, Simón explica que son antigénicos, es decir, que detectan la presencia del virus, no la presencia de anticuerpos. “Son rápidos y se puede llegar a obtener un resultado con bastante fiabilidad en 10 o 15 minutos”, aunque afirma que no se podrán hacer en casa porque la persona que extrae la muestre debe tener algo de conocimiento sanitario.

Fuente: El Confidencial.