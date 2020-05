Maduro dice haber frustrado una “invasión marítima” en Venezuela

Las autoridades de Venezuela dijeron que ocho personas involucradas en una “incursión mercenaria” fueron detenidas el lunes a lo largo de la costa del país, añadiendo que los sospechosos eran parte de un complot apoyado por los EE.UU. que el gobierno dijo haber frustrado un día antes.

El régimen de Nicolás Maduro dijo el domingo que los mercenarios habían intentado entrar al país en lanchas rápidas desde la vecina Colombia, un anuncio que los líderes de la oposición descartaron rápidamente como un incidente escenificado.

Un estadounidense llamado Jordan Goudreau, que dirige una empresa de seguridad con sede en Florida llamada Silvercorp USA, difundió el domingo un vídeo en el que se identifica como organizador de la invasión, junto con el militar disidente venezolano Javier Nieto.

El sitio web de Silvercorp describe a Goudreau como un “veterano altamente condecorado de las Fuerzas Especiales de Irak y Afganistán”.

Un presentador de la televisión estatal venezolana mostró el lunes fotos que incluían una toma de un grupo de hombres tendidos en el suelo con las manos a la espalda, añadiendo que el grupo viajaba cerca del área de la ciudad de Chuao en el estado central de Aragua.

El grupo fue “capturado por la fuerza popular, por los pescadores”, dijo el presentador.

El Nº 2 del Partido Socialista, Diosdado Cabello, publicó un video de hombres vestidos de negro con pasamontañas tirando de un hombre sin camisa desde un helicóptero, a quienes identificaron como parte del grupo capturado.

“Sin duda, los imperialistas dirigieron este ataque contra nuestra patria”, dijo Cabello en Twitter, en referencia al gobierno de los Estados Unidos.

Washington ha impuesto duras sanciones económicas contra Venezuela en un esfuerzo por derrocar al dictador Maduro y lo acusa de amañar las elecciones en 2018.

El régimen de Maduro dice que Estados Unidos quiere controlar las enormes reservas de petróleo de Venezuela.

Un funcionario estadounidense, que pidió no ser nombrado, dijo que el gobierno de EE.UU. no tuvo ninguna participación en el incidente. Otra fuente familiarizada con los análisis e informes de inteligencia de los Estados Unidos también dijo que las agencias estadounidenses no tienen nada que ver con ninguna incursión militar en Venezuela.

El gobernador de Aragua, Rodolfo Marco, publicó cuatro fotos de los detenidos en Twitter y dijo que “la captura de estos mercenarios se logró a través de la inteligencia social y la unidad de policía cívico-militar”.

Las imágenes muestran a los hombres acostados boca abajo, algunos sin camisa y otros en pantalones cortos. También se ve un vehículo policial en una zona cercana a un mercado de pescado y en otra imagen se ve un barco pesquero.

Ni la estación de televisión oficial ni el gobernador ofrecieron más detalles.

El Fiscal Jefe Tarek Saab dijo el lunes que cinco personas han sido detenidas por la redada en Macuto.

En el video publicado el domingo, Goudreau dijo que los combatientes en el terreno continuaron realizando operaciones en diferentes partes del país, uno de los cuales identificó como “comandante Sequea”.

Eso parecía ser en referencia a Antonio Sequea, quien fue identificado el lunes por la televisión estatal como una de las ocho personas arrestadas.

El líder de la oposición Juan Guaidó puso en duda la versión del gobierno sobre los eventos del domingo, insistiendo en que Maduro busca distraer de otros problemas en los últimos días, incluyendo un mortal motín en la prisión y una violenta batalla de pandillas en Caracas.

Su equipo de comunicaciones emitió el lunes un comunicado negando los informes de prensa que Guaidó había contratado a Silvercorp para eliminar a Maduro por la fuerza, añadiendo que Guaidó y sus aliados “no tienen ninguna relación o responsabilidad por las acciones de la empresa Silvercorp”.

