“Tenemos que reclamarle a la justicia que cumpla su rol, no al gobierno”

A menos de un mes de las elecciones en AMIA, los diferentes actores políticos han expresado algunos lineamientos con relación a temas sensibles que podrían influir directamente en el pensar del votante. Uno de ellos es la relación que existirá entre la Asociación Mutual y el Gobierno Nacional, entre lo que se incluye la querella de DAIA contra la vicepresidenta Cristina Fernández y los involucrados, en el armado y firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, por el posible intento de encubrimiento de los prófugos persas de la justicia, denunciado en su momento por el fiscal Nisman..

Alejandro Kladniew, candidato por UNA AMIA, considera que la Mutual no es parte de esa querella, que ese es un tema estrictamente de la DAIA, y que en todo caso la DAIA seguirá el camino y votará como corresponde y como lo hacen todas las instituciones. Dijo que se mezcla a la AMIA en un tema que es institucional y jurídicamente ajeno a ella.

Si bien parte de esto es cierto, AMIA pertenece a DAIA al igual que otras 127 instituciones, de modo que indirectamente, todas son querellantes. También es pertinente remarcar que dentro de AMIA, existen agrupaciones vinculadas con el kirchnernismo cuyo interés dista mucho de querer tener una mala relación con el Gobierno Nacional y la Vicepresidenta.

“Nosotros decimos que la AMIA debe cobijar a todos los familiares que han sido víctimas más relevantes a nivel personal del atentado, que la AMIA como institución madre de la comunidad judía y como víctima institucional, y dentro de los valores del pueblo judío tiene que cobijar a todos más allá de lo que piensen. Este es un tema humano y no político”, aseveró kladniew.

Expresa que su línea es pluralista, abierta e inclusiva y que no quiere “estar pegado” a ninguna corriente política, sino que su trabajo responde en favor de la comunidad, con ninguna situación que tenga que ver con la política nacional.

“Nosotros no tenemos que estar en una causa que es de carácter estrictamente jurídico, que estemos pidiendo verdad y justicia en todos los casos: atentado a la embajada, tema Nisman, avoladura de la AMIA”. Alejandro Kladniew considera que lo que tienen que hacer los gobiernos es no meterse, dejar que la Justicia transite su camino. Si UNA AMIA ve que en cualquiera de las causas, este gobierno o cualquier otro, mete mano política para que la Justicia vaya para uno u otro lado, “lo denunciaremos y estaremos totalmente en contra. Tenemos que reclamarle a la Justicia que cumpla su rol, no al Gobierno”.

“Estas son causas gravísimas, acá hay situaciones muy profundas que tienen que ver con temas del terrorismo y el antisemitismo. Tenemos que ser serios y no pensar que por decir una cosa u otra estamos actuando de manera responsable”, afirmó Kladniew.

La recta final a las elecciones

El 5 de abril se llevarán a cabo las elecciones y UNA AMIA se prepara para estas últimas semanas. “La respuesta que tenemos de la gente es conmovedora, porque ve cómo trabajamos. Nosotros vamos a buscar a la gente, no esperamos a que la gente venga, estamos en las instituciones, en los templos”, expresó el candidato a presidente.

Según la opinión de Alejandro, mas allá de a quién vote cada uno, es importante la cantidad de gente que concurra a los comicios, para que sea más representativo quien termine siendo el elegido: “La sociedad va a saber que nuestra identidad se manifiesta , que tiene sustento, y obviamente no es lo mismo dar una imagen de una AMIA en la que votamos 5.000 personas que en la que votan 25.000”.

