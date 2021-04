Arresto  en Guatemala: “La comunidad judía de Guatemala no tiene ninguna relación con esta secta”

Hace pocos días, – en los comienzos de Pesaj-, se produjo en Guatemala el arresto de Yaakov Weingarten, por una orden del FBI, para ser extraditado a los Estados Unidos.

La noticia cobra relevancia porque Weingarten es uno de los líderes de la secta Lev Tahor (Corazón Puro) que se define como una agrupación judía, y que ancló en Guatemala en marzo de 2014, luego de un periplo por diversas ciudades de Norteamérica ,-Quebec, Ontario, Nueva York, Chiapas-, huyendo siempre de acusaciones y causas judiciales.

Con motivo de este episodio, Radio Jai se comunicó con la Presidente de la Comunidad Judía de Guatemala, Rebeca Permuth de Sabbagh, quien brindo precisiones aclaratorias sobre este tema.

La Presidente subrayó la diferenciación tajante entre la Comunidad Judía de Guatemala y Lev Tahor, destacando que la secta nada tiene que ver con la comunidad judía guatemalteca.

Yaacov Weingarten está acusado de llevar a cabo secuestro de niños para establecer bodas, abusos sexuales, castigos corporales y encierros, robo de identidad, utilización de documentación falsa, entre otros delitos que se le imputan, -tanto a él como a varios miembros de Lev Tahor-, y por los cuales son perseguidos. No obstante, el grupo declara ser perseguido por sus creencias religiosas judías.

Rebeca explicó a Radio Jai que se trata de una secta que viene escapando de la justicia desde Canadá, habiendo atravesando diversas ciudades hasta su llegada a Guatemala, en el año 2014.

Los principios en los que se apoya está secta, – aún cuando no sean necesariamente ilegales-, no coinciden con los principios de la comunidad judía: son un grupo netamente anti-israelí, que niega la existencia del Estado de Israel hasta que llegue el Mesías, y que por esta misma premisa, tienen como objetivo ser refugiados en Irán, con quién tienen el denominador común de negar al Estado Judío.

Es necesario remarcar que se trata de grupos ajenos a la comunidad judía de Guatemala, y que están muy preocupados por no quedar asociados a esta secta, dado que para el público no judío es difícil distinguir, ya que se ven a todos los judíos como iguales.

En ese sentido, comentó, – que si bien no ha recibido inquietudes por parte de las autoridades de su país-, en cambio ha debido responder preguntas que plantea la sociedad, interrogando por el vínculo que pudiera existir con la comunidad judía de su país.

En referencia a su identidad guatemalteca y su rol de líder comunitaria, Rebeca Permuth declaró que ” los judíos de nuestra comunidad nos debemos a este país, y siempre estamos dispuestos a que se juzgue una conducta que no es acorde a la ley, sin necesidad de preguntar por la religión. Somos una comunidad muy pequeña y estas cosas nos afectan y nos preocupan”.

