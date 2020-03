La incidencia de las elecciones en AMIA en la futura relación con el kirchnerismo

Jaime Rosemberg, periodista del Diario La Nación, publicó un artículo titulado “La comunidad judía evalúa retirar la acusación contra Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán”, el cual generó un fuerte revuelo en la comunidad judía y una desmentida por parte del presidente de DAIA.

El autor de la nota defendió su publicación, en diálogo con Radio Jai donde manifestó las razones que lo llevaron a escribirla, además de explicar el fundamento de la misma.

“Yo no suelo escribir ni fake news ni operaciones”, comenzó expresando el periodista, y aseguró que el motivo de su respuesta tiene que ver con defender su trabajo, su honestidad y su trayectoria profesional, algo que considera que todo el mundo reconoce, incluso el mismo presidente de la DAIA.

La nota en cuestión, Rosemberg la venía preparando desde hacía varias semanas, basándose en las reuniones que viene sosteniendo el Presidente de la DAIA con el Ministro del Interior, con el Presidente de la Cámara de Diputados, y con otros ministros del gobierno nacional. A partir de esto, Rosemberg infiere que se vislumbra una relación diferente considerando la relación del kirchnernismo de la última etapa con la DAIA.

“Hay un debate dentro de DAIA para ver qué se hace con la querella. Es un debate que no empezó hoy ni empezó ayer. Evidentemente él (Knoblovits) reconoce, y si lo reconoce es porque existe. Entonces yo que no invento ni hago operaciones, lo único que hice fue escuchar a los dirigentes de DAIA para ver qué piensan del tema. Algunos dicen que no hay que desistir de la querella, otros que sí porque la Vicepresidenta de la Nación es la querellada, entonces si queremos tener buenas relaciones con el gobierno nacional hay que, de alguna manera, desistir de esa querella. Eso lo reitero y lo reafirmo. Negar esto es faltar a la verdad”.

Por otro lado, no es un dato para nada menor que en poco menos de un mes, AMIA llevará a cabo elecciones presidenciales para definir la renovación de autoridades. El artículo no es ajeno a esta situación. Cabe recordar que uno de los principales candidatos (Alejandro Kladniew de UNA AMIA) quiere establecer una diferente relación con los familiares, muchos de los cuales apoyan al kirchnernismo, siendo estos grupos, Memoria Activa o 18J, agrupaciones vinculadas con Cristina Kirchner de manera directa.

Rosemberg considera que, “si gana el BUR, va a seguir todo igual, porque consideran que fue Irán el que cometió el atentado. La AMIA no es querellante aunque es una de las afiliadas a la DAIA que formuló la misma, al igual que Mario Averbuch y Luis Czyzewsky padres dos de las víctimas del atentado.

La postura de UNA AMIA respecto de cómo considera que debe ser AMIA

El partido político UNA AMIA, que aspira a quitarle la presidencia al BUR en las próximas elecciones de la Asociación Mutual, emitió un comunicado acerca de su visión y su consideración de lo que debería representar y ser AMIA:

Nos decían que éramos del PRO por el Rabino Bergman y ahora que somos ‘K’ ¡Es increíble!

Son acusaciones típicas de finalización de campaña. No somos K ni macristas. UNA AMIA es UNIDAD COMUNITARIA. No hacemos política. Hacemos comunidad.

Se trata de una maniobra más para empañar el trabajo apartidario que estamos realizando en UNA AMIA hace más de un año.

Alejandro Kladniew no proviene de ningún partido político y ni siquiera hizo política comunitaria.

UNA AMIA está conformada por 42 instituciones, diversas y plurales.

¿Hebraica, Murillo, Bet Hilel, Amijai o Lamroth, te parece que apoyarían a un K? Jaja noooo. Ni K ni M ni Z.

Si UNA AMIA triunfa en las elecciones del 5 de abril, la política pasa a tercer plano. De las relaciones con el gobierno se encargará como debe la DAIA.

La AMIA volverá a tener una conducción que planifique, que contenga a todos los sectores, sin vulnerar a ninguno. Trabajará por recuperar el orgullo que perdió en muchos momentos en estos 13 años de BUR.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.

Links de interés

La comunidad judía evalúa retirar la acusación contra Cristina Kirchner por el memorándum con Irán por Jaime Rosemberg