El Reino Unido fue uno de los países más afectados de Europa por la crisis de coronavirus con más de 295 mil contagiados y más de 45 mil muertes. El periodista argentino Rodolfo Milesi, se encuentra en Londres y analizó la situación que vive el país en Radio Jai.

“Por el momento la gran mayoría de la gente sigue trabajado desde sus casas. De a poco la ciudad vuelve a reabrir los principales centros comerciales y galerías de arte. En junio se perdieron muchos eventos y esto afectó mucho a la economía. También de a poco se ven más turistas”.

Con respecto a la cantidad de infectados, el periodista dijo que “los números fueron muy altos porque la gente no se cuido mucho. Recién esta semana se está imponiendo el uso de mascarillas en negocios y transporte público. El británico no fue tan consciente, incluso el primer ministro que estuvo internado no le pidió a la gente que se cuide. El británico no tomó muy en serio el coronavirus. Gran Bretaña fue de los países más afectados por la pandemia pero no se siente el drama de haber tenido tantos muertos que oficialmente son 45 mil pero hay entre 12 y 15 mil que no han sido contabilizados, es decir, que casi 60 mil personas murieron en los últimos tres meses por el coronavirus”, aseguró.

En cuanto a la crisis económica que dejo el paso del COVID dijo que “hay una especie de semi desempleo, muchas personas tienen un subsidio. El gobierno también dio ayudas a los emprendedores, a quienes les dieron un subsidio importante que finaliza en septiembre. La crisis económica se podrá medir recién a fines de septiembre cuando finalicen los subsidios a la gente y las empresas”.

“Se dice que un tercio de los restaurantes ya está cerrando, que las aerolíneas tienen mucho desempleo y los bancos comenzarán a echar gente una vez que el subsidio se termine. Se viene una crisis grave que el Reino Unido va a sufrir, sumado al brexit que todavía está acomodándose. Esto repercute en el liderazgo de Boris Johnson y en la confianza en la economía. Pero eso lo veremos recién dentro de dos o tres meses”.

Con respecto a la finalización del brexit, el periodista dijo que está prevista para enero pero que cree se va a correr para más adelante “porque en estos cuatro meses de coronavirus no se avanzó en nada”, finalizó Milesi.

