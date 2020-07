“Tenemos que ver cómo reforzar la seguridad en las actividades online”

En los últimos días, la comunidad judía de Colombia ha sufrido un acto antisemita durante una conferencia online brindada por un rabino. Marcos Peckel, director de la comunidad en Colombia, contó en Radio Jai cómo fueron los hechos.

“Con la confederación de comunidades de Colombia estamos haciendo actividades online todos los domingos donde tenemos una participación masiva. En la última hicimos una conferencia con un rabino de origen uruguayo que ha visitado comunidades judias en lugares recónditos”, explicó y agregó: “Cuando el rabino empieza a mostrar fotos de sus viajes, empiezan a aparecer en la pantalla mensajes antisemitas y en el chat del zoom también aparecieron mensajes antisemitas, con lo cual nos queda ver cómo reforzar la seguridad en este tipo de actividades”.

“No pudimos desactivar esa intervención, con lo cual tuvimos que seguir con la actividad sin compartir pantalla, el rabino no pudo presentar sus fotos y videos, solo hizo una narración. El rabino es un gran orador. Luego la actividad siguió bastante bien, pero cada vez que intentábamos compartir pantalla volvían a aparecer los mensajes. No era solo una persona, sino varios los que se habían infiltrado”.

Con respecto al coronavirus en Colombia, Peckel dijo que “la comunidad está bastante bien, nosotros hemos acogido las disposiciones incluso desde antes que el gobierno decretara la cuarentena el 20 de marzo. Ahora seguimos encerrados en nuestras casas, no en cuarentena total como al comienzo, pero ya llevamos 120 días”.

“Una de las cosas positivas de la pandemia es que latinoamérica se volvió una gran comunidad, somos los 450 mil de América Latina y eso es algo positivo que esperamos que se quede cuando la pandemia se acabe, que esperamos sea pronto”.

En la comunidad de Colombia no ha habido fallecidos pero si hubo gente infectada. “Las actividades siguen en línea, tenemos incertidumbre sobre las fiestas, si habrá sinagogas abiertas o no, por ahora no parece pero las cosas están cambiando para bien”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.