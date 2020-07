Arquero de la selección palestina jugará en la liga israelí

Rami Hamadeh, arquero de la selección de Palestina, fue contratado por el Bnei Sakhnin, el equipo árabe más importante de Israel que consiguió regresar a la máxima división del fútbol después de un año en el ascenso.

El arquero fue criado en Shefa Amr, una localidad israelí cercana a Haifa de numerosa población de origen palestino. En los últimos 10 años Hamadeh juegó en la liga de la Autoridad Palestina y cruzará a territorio israelí corriendo ciertos riesgos en su carrera: como ocurrió en otros casos recientes, debido a su decisión es posible que no vuelva a ser citado para la selección nacional.

“Si mi club lo aprueba y la federación palestina me llama, sería muy bueno. Espero que ocurra porque la selección nacional es algo muy importante para mí”, contó esperanzado el arquero.

Hamadeh es el arquero más joven en haber debutado en el equipo nacional palestino pero el origen de su carrera futbolística fue en Maccabi Netanya, un equipo de la primera división israelí al que se incorporó a los 15 años. Un año después recibió el primer llamado para una selección juvenil palestina.

Esa fue la primera vez que su carrera estuvo condicionada por el histórico conflicto entre israelíes y palestinos. “Empecé a entrenar con la selección sin decirle una palabra a mi entrenador de Netanya, pero le tuve que contar cuando surgió un viaje para jugar un torneo en Emiratos Árabes Unidos. Tenía miedo que no me dejara, pero me dijo que le parecía bien, que era algo bueno para la coexistencia, que lo hiciera”, contó Hamadeh.

En la próxima temporada debutará oficialmente en Israel. “Es un gran paso, un nuevo comienzo, la Liga israelí es una aventura completamente diferente”, aseguró sobre su nuevo destino.

