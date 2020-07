“La gente en Perú va a seguir contagiándose y falleciendo hasta que haya una vacuna”

Perú es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus. Desde que llegó al país, registran más de 357 mil casos y más de 13 mil muertos, dejándolo en el puesto número 6 de países con mayor cantidad de infectados. En las últimas 24 horas sumaron más de 4 mil casos con un sistema de salud que ya está colapsado. Ruth Hochman, docente universitaria especializada en periodismo Latinoamericano, analizó la situación que vive el país en diálogo con Radio Jai.

“La situación en Perú sigue siendo difícil. Nosotros tenemos un 70% de masa laboral informal que es el gran motor de la economía peruana y lamentablemente esas personas no pueden quedarse aisladas, tienen que salir para poder comer en el día a día”, contó.

“Recientemente hemos tenido un cambio de gabinete de tendencia de centro derecha, antes teníamos uno de centro izquierda, y esto daría un respiro a los empresarios. Llevamos más de 100 días de aislamiento, aunque ya se liberó la semana pasada. La gente sigue manteniéndose en casa lo más posible y la economía se ve en una gran depresión”.

“Algunas regiones siguen en cuarentena, hay una especie de toque de queda a partir de las 10 de la noche a 4 de la mañana. Hay mucha gente que está trabajando desde sus casas y se evita, en la medida de lo posible, circular”, dijo Hochman.

Con respecto al colapso del sistema sanitario, la docente dijo que “en Perú veníamos con una crisis de salud en general antes de que empezara la pandemia. Sabíamos que frente a una pandemia era inmanejable. Hay una crisis sanitaria. Esperamos que con el cambio del ministro de salud, hayan cambios en ese aspecto. Es muy difícil porque la cantidad de hospitales, de camas y de doctores que tenemos no es suficiente. La gente va a seguir contagiándose y falleciendo hasta que haya una vacuna”.

En Perú hay un laboratorio que está trabajando en una vacuna, pero no hay fecha estimada de cuándo podría estar lista. “El presidente está muy preocupado con el tema y estima poder comprarla en otro país cuando salga para llevarla a Perú”.

“Perú tiene centros de salud del Estado, también hay un centro de salud público-privado que los mayores afiliados son el sector público y también hay clínicas privadas. Todos los hospitales y clínicas están colapsados en cuanto al COVID. La gente que tiene otra dolencia prefiere no acercarse a los hospitales porque el contagio es muy alto. Hay una especie de cooperación que el presidente declaró hace unas semanas en la que obliga a los hospitales privados a recibir a cualquier enfermo de COVID que no pudiera ser atendido en los hospitales del estado. Esto no se ha dado, de la red de clínicas privadas, solo 8 han firmado el acuerdo y son más de 60”, aseguró.

Con respecto a las fronteras, aseguró: “En este momento no podemos salir del país. El día lunes se abrieron los vuelos nacionales pero no hay internacionales, salvo los de ‘emergencia’ que están autorizados por el gobierno para que los peruanos puedan regresar. Por ahora no hay fecha visible para salir del país”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.