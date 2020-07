Condenan a prisión perpetua al asesino de Ari Fuld

El Tribunal Militar de Judea condenó al asesino del activista estadounidense-israelí Ari Fuld a una cadena perpetua por asesinato y por tres intentos de asesinato. Además, el tribunal le otorgó a la familia un ‘premio monetario’ de 1.25 millones de shekels como parte de la sentencia.

Fuld, de 45 años, fue apuñalado en la parte superior de la espalda el 16 de septiembre de 2018, fuera de un centro comercial. “Cada asesinato tiene dos víctimas, la víctima y su familia”, dijo la viuda de Ari, Miriam Fuld.

“Ari fue un héroe en su vida, amaba a su prójimo, amaba la Tierra de Israel, amaba al Estado de Israel. Y los protegió, ya sea sirviendo en el servicio militar activo aún a la edad de 45 años o educando a la generación más joven, o enseñando defensa personal o publicando artículos y videos en las redes sociales”, dijo su esposa.

Ella dijo que incluso en los últimos momentos de su vida persiguió a su asesino con una herida mortal en la espalda para asegurarse de que el terrorista no lastimara a nadie más. “Está en la capacidad de esta corte demostrar que la sangre judía, la vida de cualquier persona, es preciosa. Que cualquier asesino pagará un alto precio por sus acciones para disuadir tales actos en el futuro. Ari no está aquí para defenderse, es su deber transmitir un mensaje disuasorio, uno que sea escuchado y temido por cualquier futuro terrorista potencial”.

Miriam dijo que “nada me reconfortará. He perdido el amor de mi vida: mi alma gemela, mi compañera de vida. He perdido a la única persona que puede consolarme; mi pareja, mi mejor amigo. Pero las múltiples condenas a cadena perpetua y un castigo que evitarán que el asesino disfrute del dinero sangriento que la Autoridad Palestina ha pagado, solo por matar a Ari, traerá una pizca de justicia a una realidad tan cruel”.

El abogado de la familia, Maurice Hirsch, dijo antes de la sentencia que no hay duda de que el asesino de Ari debería recibir múltiples cadenas perpetuas, “una por la vida que tomó y otra por la vida de los demás que pretendía quitar”.

Todo el juicio se llevó a cabo a puerta cerrada porque el asesino era menor de edad cuando mató a Fuld. Antes de atacarlo con un cuchillo de 21 centímetros, el asesino había explorado el cruce de Ziv, la Cueva de los Patriarcas cerca de Hebrón y un punto de control cerca de Beit Lechem como posibles lugares para su ataque antes de instalarse en el centro comercial. Cuando vio a Fuld, notó que le daba la espalda y que estaba distraído con un teléfono celular, por lo que decidió atacar.

Fuld nació en Nueva York y emigró a Israel en 1994. Vivía con su esposa y sus cuatro hijos. Era un activista muy conocido y se encontraba entre los judíos estadounidenses-israelíes más prominentes asesinados por terroristas en los últimos años.

