Holanda admitió haber pagado a terroristas que asesinaron a una israelí de 17 años

Holanda admite que pagó parte de los salarios de dos terroristas involucrados en el asesinato de Rina Shnerb, de 17 años, el año pasado. Las declaraciones las realizaron el ministro de Relaciones Exteriores, Stef Blok, y el ministro de Desarrollo, Sigrid Kaag, frente al parlamento.

Los asesinos son miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), un grupo terrorista designado en la Unión Europea, y empleados de la Unión Palestina de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), a los que el representante holandés en Ramallah prometió casi $20 millones entre 2013 y 2021.

Sus salarios fueron pagados en parte por fondos holandeses que cubren los gastos generales de la UAWC. También recibieron acreditación, identificándose como “empleados de una organización asociada de la representación holandesa”, en Ramallah.

Ahora, los Países Bajos suspenden sus donaciones a la UAWC indefinidamente, en espera de una investigación. “Debido a que la acción cuidadosa es tan importante a este respecto, he decidido encargar una investigación externa sobre cualquier vínculo entre el PFLP y la UAWC. El Gabinete quiere determinar independientemente si la continuación de las contribuciones es apropiada y cómo”, dijeron los ministros.

También afirmaron que no estaban al tanto de los lazos de la UAWC con grupos terroristas, aunque la organización de defensa holandesa-israelí Center for Information and Documentation on Israel (CIDI) y los abogados del Reino Unido para Israel se comunicaron con el gobierno y los legisladores en La Haya en mayo de 2019 para resaltar esas conexiones.

El CIDI dijo en un comunicado que “la noticia de que a dos terroristas del PFLP se les pagó con dinero de los impuestos holandeses, e incluso que llevaban un pase de la oficina de representación holandesa en Ramallah, es impactante pero no es una sorpresa. Es un buen paso para los ministros admitir esto ahora, pero se deben tomar medidas concretas para evitar que más terrorismo palestino sea financiado con dinero de impuestos holandés en el futuro”.

Los terroristas que trabajan para UAWC mataron a Rina Shnerb de 17 años, el 23 de agosto de 2019, en un ataque con bomba en un manantial cerca de Dolev, hiriendo a su padre, el rabino Eitan Shnerb, y también a su hermano Dvir.

Uno de los terroristas fue acusado de 21 cargos, como comandante de la célula terrorista PFLP que preparó y detonó la bomba que mató a Shnerb y otro fue acusado de cuatro cargos relacionados con ayudar en el atentado.

Lo cierto es que otros donantes estatales a UAWC incluyen Italia y España.

