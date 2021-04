“Mauro Viale era profundamente judío”

Dialogamos esta mañana con Dori Lustron, escritora y periodista en Israel, a propósito del sorpresivo fallecimiento del periodista argentino Mauro Viale, como consecuencia de complicaciones en su cuadro de coronavirus.

“Estoy bastante shockeada, yo con Mauro tengo una amistad bastante grande de cuando trabajaba en la Embajada de Israel, era mi amigo, el amaba a Cortazar y yo soy profesora de Literatura. Charlábamos mucho, el me decía: Vos lo que necesitas es un marido, y yo le decía no.. no me voy a casar nunca; siempre estaba con esa idea , el seguía con que yo estaba muy sola en la Argentina. Cuando conocí a Isi (su marido, Isidoro Winicki) le conté… me puse de novia con un religioso, y estaba tan contento que le dije.. si me llego a casar, vos, vas a ser mi testigo de casamiento y así fue. Fue mi testigo de casamiento. Después trabajó con Isi cuando estaban en la agencia de publicidad con Pedro Dizán, locutor.

Dori evoca momentos compartidos en su juventud, poco conocidos del periodista respecto de su actividad profesional, como el hecho de haber sido encargado de prensa en la Embajada de Israel y en AMIA, antes de orientarse hacia el periodismo deportivo.

Recordó que toda la época del trabajo que desarrollaban en la Embajada de Israel fue muy buena, las relaciones entre colegas armaban una cofradía, lo que llevó a que sintieran mucho la desaparición de algunos colegas, – como Mirta Saenz-, con motivo del atentado terrorista a la Embajada de Israel en 1992 en Buenos Aires.

Respecto de la consulta de Radio Jai acerca de su vida personal, Dori Lustron enfatizó que Mauro Viale era un hombre con aspectos muy positivos: sano, deportista, ordenado, profundamente judío y amante de su matrimonio y de sus hijos. Mandaba sus hijos al scholem, a la escuela israelita, era muy serio en todo eso.

El apellido se lo cambió por facilidad, para que no sea tan difícil nombrarlo, solo por eso.

Por DA/RJ

