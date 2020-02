Los judíos y el ajedrez

Uno dato más curiosos en la historia del ajedrez es la conexión con el judaísmo, ya que no sólo ha tenido muchos participantes y varios campeones judíos que han dejado escuela, sino que esta actividad se menciona en el talmud como “Nardeshir ” en Ketuvot 61 B y hasta se dice que el Rey Salomón practicaba un antepasado de este juego.Volviendo a los participantes, no podemos mencionar la historia del ajedrez con su conexión con el judaísmo, o incluso sin ella, sin hablar del mejor. Para los que no lo conozcan Garri Kaspárov fue probablemente el mejor ajedrecista del mundo es y da la curiosidad de que es judío. A pesar de que nació en Azerbaiyán, Garri vivió y representó a Rusia. Desde pequeño a Kaspárov se le consideraba un genio en el ajedrez y su consolidación fue en 1985, año en el que ganó su primer campeonato mundial, el cual defendió por 16 años consecutivos. Hasta la fecha Garri conserva el record mundial de ser el número uno por el periodo más largo, además de tener la mayor puntuación para un ajedrecista en todos los tiempos.

Otro de los ajedrecistas más importantes de la historia que también fue judío, fue Robert Fischer; a diferencia de Kaspárov, “Bobby” no se sentía muy identificado con el judaísmo y de hecho se puede decir que era un renegado de la religión que sostuvo declaraciones más que polémicas en más de una ocasión, sin embargo nunca fue irrespetuoso con contrincantes judíos. A Fischer se le conoce por haber ganado el denominado “Partido del Siglo” en contra de Borís Spaski.

Además de estos dos grandes a la enorme lista de grandes ajedrecistas judíos se le suman: Isaak Boleslavski y Mikhail Botvinnik, quienes fueron grandes maestros en los 40’s y 50´s, David Bornstein, quien decía que el ajedrez debía ser considerado tanto un arte como una ciencia, Reuben Fine, quien dominó la década de los 30’s, Aron Nimzowitsch, a quien se le conoció por su extraordinaria defensa, Samuel Reshevsky, a quien se le conocía por su magnífico ataque, Emanuel Lasker, quien además de haber sido un impresionante matemático dominó el ajedrez y los grandes teóricos y escritores de esta práctica: Mijaíl Tal y Savielly Tartakower.

El mayor ajedrecista de Argentina fue Miguel Najdorf. Judith Polgar es una ajedrecista húngara que es posiblemente la mejor jugadora de ajedrez de la historia, posee el título de Gran Maestra internacional. A esta lista se le suman incontables ajedrecistas en todo el mundo que siguen haciendo historia día a día.

Judíos predominan entre los grandes maestros y teóricos. Además de Boleslavski, Botvinnik, Bronstein, Fine, Nimzowitzch, Reshevsky, Tal, y Tartakover, fueron judíos los campeones que más perduraron. Entre ellos, Emanuel Lasker fue hijo de jazán y nieto de rabino, y combinó el ajedrez con su carrera de filósofo y matemático, las tres ¿ciencias? tan afines. Lasker es considerado el ajedrecista más cabal de todos los tiempos, y su biografía fue prologada por Albert Einstein. El nazismo le arrebató gloria, carrera y patrimonio.

Si a los antedichos agregamos los campeones como Fischer, Korchnoi o Spassky, la desproporción de judíos entre los mejores ajedrecistas saltará más a la luz. Entre los latinoamericanos, recordemos a Julio Kaplan y a Julio Bolbochán. En cuanto a Miguel Najdorf, compartió con George Koltanowski dos notables suertes: una es que se salvaron del Holocausto gracias a que ambos estuvieron en Buenos Aires en un torneo al estallar la Segunda Guerra, y ergo no regresaron a Europa. Otra, es que ambos se especializaron en partidas simultáneas a ciegas, en las que lograron proezas de la mente humana. Uno de los más recordados en esta especialidad es Gyula Breyer, quien obtuvo el récord jugando veinticinco simultáneas a ciegas en el Torneo de Berlín de 1920. Murió al año siguiente a la edad de 28.

Najdorf jugó cuarenta y cinco en 1947 y Koltanowski superó a todos en 1960 cuando jugó cincuenta y seis simultáneas a ciegas, de las que ganó cincuenta después de casi diez horas de juego.

Entre los grande campeones se encuentran varios judios como: Averbakh, Yuri Lvóvich,

Bolbochán, Julio, Bolbochán, Jacobo, Botvinnik, Mijail M, Bronstein, David Iónovich,

Fischer, Robert “Bobby, Mijail Tal , Flohr, Salomon Mijailovich, Géler, Yefim Petróvich,

Gelfand, Boris Abramovitch, Kaspárov, Garri Kímovich (n. Wainstein),

Kolisch, Baron Ignaz von,

Korchnói, Viktor, Lasker, Emanuel,

Nimzowitsch, Aron Samuel Herman,

Rubinstein, Akiba

Smyslov, Vasili , Steinitz, Wilhelm,

Tarrasch, Siegbert, Tartakower, Savielly,entre muchos otros!

Como ven, el ajedrez ha sido mucho más que un juego para el judaísmo.

Articulo extraído de la pagina de Facebook “PERSONALIDADES JUDÍAS DE TODOS LOS TIEMPOS”.