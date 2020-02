“No me gustaría que Israel terminara siendo una teocracia”

El Dr. Elías Cohen es abogado, profesor universitario, Secretario General de la federación de comunidades judías de España y autor de un inquietante libro “Sueños de Nación”.

El escrito nos lleva a un potencial futuro del Estado de Israel convertido en una teocracia. “Cuándo uno se pone a leer, investigar, o a pasear por ciertas ciudades, ve que al ritmo que crece la población, en el año 2060 de cada tres niños israelíes que nazcan, uno será ultraortodoxo, otro árabe, y el otro de todo el resto”, remarcó en diálogo con Radio Jai.

Comentó Cohen que “viendo a los partidos ultraortodoxos que no creen en la democracia pero se sirven de ella para obtener privilegios, si su población creciera puede que generen un conflicto civil o un cambio de régimen porque les darían los números”.

Aclaró que no tiene nada en contra de que la gente sea ultraortodoxa, “pero dentro de la mentalidad ultraortodoxa la democracia, o al menos como nosotros la imaginamos, no es su sistema de gobierno preferido”.

El libro se ubica en un escenario de ficción, pero reconoce Cohen que “éste tema es algo que los israelíes y los judíos de la diáspora lo dejamos en un cajón metido y no queremos hablar de eso. Es algo que va a generar una tensión mucho más fuerte que la actual. El hecho de que yo no se pueda transitar por una vía pública sea Shabat o no, es un apropiamiento del espacio público que no es acorde a lo que es un país democrático”.

El libro es una novela negra, entretenida, pero es cierto que la líneas de flotación del libro reciben todo éste mensaje, de que hay un camino hacia el que va Israel que al menos habría que revisar. En el libro, en el año 2050 se produce una guerra civil que no es comenzada por la ultraortodoxia sino por el sector laico, y éste sector pierde, pasando Israel a ser una teocracia”, explicó.

Concluyó Cohen diciendo que “si Israel se convirtiera en una teocracia, no le gustaría nada. Ya Hertzl en su libro “El estado judío” plantea en un capítulo si el estado terminará siendo una teocracia”.

El libro “Sueños de nación” de Elías Cohen está disponible en las tiendas de Amazon tanto en tapa blanda como en formato Kindle.

Un libro para pensar y reflexionar sobre el futuro del Estado de Israel y la identidad judía.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.