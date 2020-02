Neonazis “Esta sentencia sienta un precedente en el mundo”

La Justicia Argentina confirmó la condena contra un grupo de neonazis de Mar del Plata, quienes fueron sentenciados en mayo de 2018 por protagonizar durante alrededor de dos años ataques discriminatorios en la ciudad portuaria.

El inédito fallo del Tribunal Oral Federal de la ciudad balnearia indicó que la condena fue aplicada por “organizar y formar parte de una agrupación destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor; por el delito de pertenecer a una organización y realizar propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico”.

El abogado de DAIA, Alejandro Broitman, quien fue querellante en el proceso judicial (junto a los Dres. Ariel Bohmer y Joel Broitman), expresó en Radio Jai su satisfacción por la ejemplar sentencia no solo para la entidad política representativa de la comunidad, que combate el antisemitismo, sino para la judeidad mundial y todos aquellos que luchan contra el odio, la violencia y la discriminación.

“Estamos sumamente conformes y satisfechos con la resolución de la sala segunda de casación”, expresó con gran alegría el abogado tras una batalla legal que duró dos años y en la cual, la defensa, fue presentando recursos jurídicos para que se dilatara el desenlace final. El equipo de letrados de DAIA puso un límite para que se terminara esta constante acción recursiva y se resolviera el caso con una sentencia ejemplar.

Cabe destacar que la DAIA en este juicio no representó los intereses de personas de religión judía o instituciones de la comunidad (no las había), sino que se puso al hombro el rol de acusador particular –en nombre de la sociedad civil– en un complejo y largo juicio penal en el cual tuvo que batallar jurídicamente contra las defensas de los imputados y contra el mismo fiscal de juicio, que pretendió abiertamente calificar los hechos como simples lesiones, amenazas y daños.

Esta victoria contra aquellos grupos xenófobos, discriminadores y totalitarios supone un triunfo para toda la sociedad. Como manifiesta Broitman, de esta manera se van erradicando los violentos. “Esta agrupación tenía a Mar del Plata en ascuas y sometida a una violencia inusitada”, motivo por el cual la DAIA se hizo eco de esto y tomó cartas en el asunto dado que estaban siendo discriminados colectivos minoritarios, grupos LGBT, la comunidad boliviana, entre otros. Los sentenciados llenaron la ciudad de esvásticas pintadas en las paredes y realizaban saludos nazis ante cuanta cámara encontraran.

La resolución reciente sienta un precedente. El trabajo que se inició durante la comisión anterior de DAIA presidida por Ariel Cohen Sabban y finalizó con la actual, marca para el futuro una jurisprudencia, la cual “nos va a dejar tranquilos a toda la sociedad, no solo a la comunidad judía”.

La resolución no solo se debe tomada como de índole local -considera Broitman-, ya que sienta un precedente en el mundo porque es la primera agrupación neonazi condenada como tal junto a sus integrantes. “En Nuremberg fueron condenados personajes nefastos de la historia pero uno a uno. Este es el primer caso de una agrupación neonazi como bandera negra”, explica Broitman.

Esta agrupación neonazi de Mar del Plata tiene su historia y su accionar, “Era un grupo de choque entrenado por la mano negra de (Alejandro) Biondini, el líder del Neonazismo argentino y Carlos Pampillón, un nazi confeso y agresivo. Creo que ahora nos resta volver a tratar de enmarcar en la justicia a estos personajes”, manifestó el abogado de DAIA analizando alguna acción a realizar a futuro para lograr erradicar de raíz este fenómeno nazi.

Alejandro Carlos Biondini es un personaje bien conocido en Argentina por precandidatearse en más de una oportunidad a presidente de la Nación, aunque claro, con su partido de extrema derecha​ Frente Patriota (antes Bandera Vecinal), vinculado a diferentes agrupaciones políticas nacionalistas y neonazis​ como el Partido Nuevo Triunfo, proscripto por la justicia argentina en 2009 que ha sido señalado también como miembro de una organización de ideología nazi y él lo hizo saber en más de una oportunidad.

Por su parte, Carlos Pampillón es un personaje que constantemente hace uso de toda su expertise de combate en artes marciales y entrena a “jóvenes aspirantes a neonazi”.

Mar del Plata, aún tiene elementos antisemitas y neonazis a erradicar. Agrupaciones o individuos nefastos quienes hacen uso de su actitud violenta para atacar a minorías o manifestar su adoración a la ideología de Hitler.

De acuerdo a palabras del propio Broitman, el intendente anterior Carlos Arroyo, quien ejerció el cargo desde 2015 hasta 2019 por el frente Cambiemos, era cercano a esta gente y al propio dirigente de ultraderecha Carlos Pampillón.

Tras la elección de octubre, Guillermo Montenegro se hizo cargo de la intendencia de la ciudad. “Confiamos en el criterio de Montenegro. Supongo que en algún momento se comunicará con DAIA Mar del Plata ya que es una persona que surge del derecho, un ex juez. No nos cabe dudas que va a estar sumamente conforme con esta sentencia y con que este tipo de personajes sea erradicado de la sociedad marplatense”.

Los sentenciados son Alan Olea, Gonzalo Paniagua y Oleksander Levchenko, que recibieron la pena de nueve años y seis meses de prisión; Nicolás Caputo a ocho años y seis meses; Giuliano Spagnolo, a cinco años y seis meses; y Franco Pozas, cuatro años y seis meses. En tanto, fue absuelto Giordano Spagnolo. Según versiones que Broitman recogió, uno de los sentenciados, quien ya había cumplido la pena, estaría “recuperado” y trabajando en el exterior.

Los ataques del grupo neonazi se produjeron entre octubre de 2013 hasta febrero del 2016 cuando los ahora condenados agredieron a sus víctimas, miembros de la comunidad trans y defensores de la igualdad de género, con caños de PVC rellenos con cemento.

¿Cuál es el prontuario e historia de Carlos Pampillón?

La figura de Carlos Pampillón sobrevuela la hora y media del documental “El Credo”, el cual hila imágenes y voces para contar gran parte de la historia de antisemitismo y discriminación que reina en Mar del Plata. Pampillón, es “la gran figura” del film. Vocero de reclamos policiales en 2013, armó luego el FONAPA (Foro Nacional Patriótico). Algunos lo describen como alguien que reivindica el terrorismo de Estado, los militares, la Iglesia. El mismo Pampillón se presenta en el documental: “Nacionalista, católico, defensor del orden, defensor de las fuerzas armadas y policiales”. También se lo ve con megáfono en mano gritando por las calles “que los delincuentes paguen en la cárcel o mueran bajo las balas policiales”, o “si hay tantos artistas o tanta gente en el mundo que defiende a las Abuelas de Plaza de Mayo que las banquen ellos, nosotros el apoyo se lo damos a la gente de bien, no a esas delincuentes”.

Pampillón armó también “La Giachino”, por Pedro Giachino, un oficial de la Armada ―capitán de Fragata de infantería de marina― que fue el primer caído en la Guerra de las Malvinas. Luego fue acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En el documental, se ven imágenes de los seguidores cantando el himno de la SS (la Schutzstaffel) de Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en la Alemania Nazi. Se los ve riendo y haciendo el saludo fascista “heil Hitler!”. Se los ve con armas. Muestran que hacen artes marciales. Llevan banderas de “familia, honor y tradición”.

De Pampillón derivan grupos como El Club de la Vaca y Bandera Negra. Agrupaciones formadas por “jóvenes sin rumbo y viejos dinosaurios”, como se escucha en el documental. Entre los jóvenes sobresale un estilo de cabellos rapados, vestimenta negra, aros extraños, pieles tatuadas con esvásticas, águilas imperiales, cruces y hasta un campo de concentración.

Ese… es Carlos Pampillón.

Sin duda la sentencia de hoy marca un antes y un después. A partir de hoy los Neonazis criollos, los que promuevan el odio, la discriminación, xenofóbia y violencia saben que no su accionar no quedará impune. Que la justicia les impondrá como corresponde sanciones contundentes. La sociedad Argentina a partir de hoy puede respirar más tranquila y segura.

A continuación invitamos a ingresar al hipervínculo y leer la sentencia condenatoria de los acusados, recientemente efectiva: Casación confirma sentencia condenatoria

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.