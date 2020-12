En las últimas horas se viralizaron antiguos tuits de integrantes de Los Pumas, en especial de su capitán Pablo Matera que contienen un alto grado de sentimiento xenófobo, misógino y antisemita, y que despertaron el repudio generalizado de toda la sociedad.

Salieron a la luz en momentos de la polémica que se generó en torno al Seleccionado Nacional de Rugby por el frío homenaje que le realizaron a Diego Maradona a días de su fallecimiento.

Conversamos en Radio Jai con el presidente de DAIA, Jorge Knoblovits, quien se refirió al tema, y explicó: “Como son antiguos no pueden ser sancionados jurídicamente porque están prescriptos, pero sí, pueden ser sancionados, al menos, pública y políticamente”. Indicó que la DAIA es una organización de derechos humanos, que defiende la dignidad del pueblo judío, que entendió hace muchos años que el antisemitismo es solo una parte del discurso del odio, y que por eso se unen a otros colectivos discriminados para que ellos “ayuden a combatir el antisemitismo y nosotros los ayudamos a combatir el odio”.

Estos tuits contra los gordos, los paraguayos, la estigmatización de los LGBT, contra los judíos. atraviesa toda la misión de la DAIA. Por eso les pareció que tenían que salir a condenarlo, pese a que los tuits fueron borrados y pese, también a que se arrepintieron. Dijo Knoblovits que “quiere creer que ese arrepentimiento es sincero”.

El Presidente de DAIA indicó desconocer el modo en que aparecieron estos tuits (que este es un motivo de debate), porque estos generalmente se borran a los cuatro años. Supone que alguien lo habrá capturado en su momento, y que los guardó; y ahora, frente a que no tuvieron la reacción esperada frente al duelo de Maradona, salieron a publicarlos. Dijo que eso no importa mucho, que lo que sí importa es que son públicos. Remarcó que no se trata con esto de señalar ni de estigmatizar al Rugby, que considera un deporte de valores, de construcción de solidaridad. El odio atraviesa la política, la cultura, y que, en momentos de pandemia, “el odio ha tenido un protagonismo importantísimo en la Argentina y en el mundo”.

Por último, y acerca de si van a tener alguna comunicación con Los Pumas, Knoblovits indicó que tiene contacto con el presidente de la UAR ( Unión Argentina de Rugby) Marcelo Rodríguez, y que seguramente realizarán una acción conjunta, porque cree que eso es muy noble, y que ayuda a la formación deportiva, académica y a la cultura argentina.

Por CL/RJ

