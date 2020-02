David Sacks:”El mundo está mal porque aún no está terminado”

David Sacks es un escritor y productor de televisión estadounidense. Sus créditos de guionista y productor incluyen Los Simpson, 3rd Rock From the Sun, Malcolm in the Middle y The Tick and Murphy Brown. De visita en Buenos Aires visitó el estudio de Radio Jai y dejó a su paso valiosos conceptos sobre la espiritualidad.

¿Cómo fue el viaje espiritual entre New York donde creciste, Harvard donde estudiaste y Los Ángeles donde resides?

– “Rabi Najman de Breslav decía que hay tres niveles: En el comienzo soy solo yo, en el segundo están Di´s y yo, y en el tercero solo Di´s. Yo estoy tratando de pasar al tercero”.

Y continuó: “Alguna vez imaginé una conversación entre dos peces, en la que uno le pregunta al otro si cree en el agua, y el otro le responde … no sé, tal vez … pero mi abuelo era muy creyente en el agua. El cuento es que solo hay agua, solo existe el agua, y entretanto los peces son tan intelectuales y filosóficos que pueden discutirlo. Vos y yo, todos, somos los peces y lo único que existe a nuestro alrededor es Di´s”.

¿Cómo se conjuga el ser un judío observante, teniendo que escribir guiones donde no siempre uno puede expresar lo que siente ya que escribe para otros?

– “Yo tengo la bendición de que mi habilidad es escribir comedias, en las que no tengo que preocuparme tanto por la violencia o el sexo. He escrito para Los Simpsons, y otros shows, pero el que estoy escribiendo ahora que se llama “Final Space” y es para Netflix, es ciencia ficción, comedia y drama en animación. Es aquí por primera vez en mi carrera donde realmente puedo expresar mi costado espiritual”.

Sacks expuso varias frases y lecciones que lo marcaron en su aprendizaje dentro de la tradición judía y una de ellas es precisamente del Rabi Najman de Breslav y dice: “Si crees en que algo se puede romper, también debes creer en que puede ser reparado”. Y agregó un pensamiento propio que resume todo lo que sabe de la vida: ” Uno de los personajes revela que tiene un oscuro pasado, y le dice a su nuevo amigo que él debería pegarle por eso que fue, a lo que el amigo le responde que todos estamos rotos, y la pregunta es cuánto y que tan lejos se está dispuesto a ir para repararlo”.

¿Quienes escuchan tus lecciones de Torá y tu podcast semanal sobre temas espirituales?

– “Hay que entender algo especialmente porque el mundo está muy dividido. Todos somos hijos de Di´s y el pueblo judío ha sido bendecido con la responsabilidad de ser luz para todo el mundo. Pero eso no quiere decir que no seamos todos hijos de Di´s, hermanos y hermanas.El judaísmo es diferente a casi todas las demás religiones ya que creemos que los justos de todas las naciones tienen un lugar en el cielo, y no solo los que pertenecen al pueblo judío”.

¡Qué de lo aprendido en Harvard (tiene un título en Política y Gobierno) te ha servido en tu trabajo de guionista?.

– “Casi nada, salvo una sola materia que fue `Filosofía Política´. Los grandes filósofos como Aristoteles, Platón o Sócrates trataron siempre de desentrañar cuál es la verdad de la naturaleza humana. Si se quiere ser un buen escritor debes incorporar la forma en que la gente piensa y sentir lo que otra gente piensa y un indicativo de ello es cuando uno derrama lágrimas a medida que escribe cosas tristes. Si no puedes entender a las personas, es imposible poner en los personajes cosas que movilicen al espectador”.

Nacido y criado en New York, le preguntamos a Saks si Los Ángeles no es demasiado superficial para su espiritualidad. “California está al final de Estados Unidos, y todos los que llegaron allí son básicamente buscadores. Allí uno pasa demasiado tiempo en el automóvil, y ese es un espacio tranquilo y aislado para pensar”, respondió.

Y explicó sobre la espiritualidad y la búsqueda: “cada humano está diseñado con un agujero con la forma de Di´s, y a pesar de que uno busca llenarlo con comida, sexo, dinero, shopping, trabajo y carrera, nada lo llena porque solo Di´s puede hacerlo”.

David Sacks explicó que no se puede comprender el judaísmo sin entender dos cosas : “Di s es bueno y quiere lo mejor para ti, y te ama más de lo que te aman tus hijos, tu esposa, tus padres o tu novia o novio”. Y la pregunta es porqué si existe un D´is el mundo está tan mal, a lo que tenemos una respuesta: “El mundo no está terminado, y nosotros somos los socios de D´is para finalizarlo tal como lo imaginó”.

