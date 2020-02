“El código de ética es un buen paso para traslucir la conducta de los rabinos”

El Gran Rabinato, la mayor autoridad rabínica y espiritual para el judaísmo en Israel, recientemente aprobó un documento que consiste en un código de ética que deberá ser respetado por todos los rabinos israelíes.

El código detalla las formas de liderazgo y conducta para los rabinos en el servicio público, con el fin de cumplir con sus deberes. Entre las pautas a destacar podemos mencionar que se comprometen a no participar en actividades políticas, a evitar conflictos de intereses en su trabajo y a no ocultar a los delincuentes contra las autoridades legales.

En los últimos años, se han hecho varios intentos por formular un código de ética para los rabinos, pero la idea había generado una oposición casi automática.

Para profundizar acerca de este documento dialogamos con Yerajmiel Barylka, rabino radicado en Israel.

¿Por qué un rabino debería tener escrito un código de ética y no alcanza con el simple hecho de estudiar Torá?

“Se supone que la persona que da los exámenes para ser rabino se guía por los mismos códigos por los cuales se les toma examen. Sin embargo, la realidad no es así. Tanto en Israel como en ningún otro lugar del mundo sucede”, respondió Barylka.

Los “Códigos éticos” para los rabinos existen por ejemplo en Estados Unidos hace ya muchos años. De hecho allí son muy respetados. “Lo que sucede -explica Barylka- es que hasta ahora no había foros en los que se pudiera juzgar rabinos salvo en los foros comunes”.

Hace 10 años se creó un foro compuesto por rabinos voluntarios y otras personas que no poseían el titulo de rabino, quienes empezaron a recibir denuncias por malas conductas de parte de funcionarios que sí contaban con el título en cuestión. De esta manera los agredidos tenían un lugar donde buscar refugio.

El foro no tenía ninguna autoridad legal. Entonces los acusados muchas veces no se presentaban. En ocasiones el foro recurría a la justicia estatal.

Hace pocos años se retomó la discusión sobre la necesidad de formar el código. A partir de allí se decidió que el sindicato de rabinos sea el mismo que redacte el código, tal como hacen los abogados e ingenieros.

En el código actual, hay una sección que establece que los rabinos no pueden participar de actividades políticas. Barylka aclaró que primero hay que tener en cuenta que no todos aquellos que poseen el título del rabinato trabajan para el mismo. Por ende, esta ley aplicaría únicamente para aquellos que sí trabajan para el estado. Es decir que está permitido que un rabino que no trabaja para el estado, participe en política.

El entrevistado comenta que el documento principalmente trata valores básicos como lealtad a la misión y humildad. Quienes se dediquen a actividades extras que dañen los valores, por ejemplo actos de corrupción como “cobrar coimas”, sufrirán una pena debido a que va en contra de la ley.

Además, la nueva legislación declara que está prohibido ocultar a quien ha delinquido. Por ejemplo, si un alumno acude a un rabino con cargo oficial para comentarle que sufre acoso sexual por parte de otro rabino, él primero tiene la obligación de denunciar al atacante a la justicia general.

Como todo código, siempre surgen voces a favor y en contra. Paradójico sería encontrar uno en el que todos estuvieran de acuerdo de lo mismo e incluso hasta sería sospechoso. Barylka entre risas argumenta: “Si hubiese un consenso total no sería un código que pudiera regir a judíos”. Añadió: “Siempre habrá oposición. Pero todavía es prematuro porque no se ha publicado la totalidad de la resolución. Seguramente en las próximas horas recibiremos lecciones de todo tipo”.

Confesó que en su opinión personal cree que “es un muy buen paso para traslucir la conducta de los señores que ocupan cargos rabínicos oficialices, al igual que traslucir la conducta de toda persona que puede delinquir perjudicando a un tercero en la sociedad”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.