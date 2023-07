El Ejército de Israel sacó un comunicado público diciendo que con el correr de los días la Fuerza no va a estar preparada

En la víspera de este día de Tishá BeAv, día de duelo nacional para todo el pueblo judío nos comunicamos con el periodista Daniel Moljo, quien desde Israel nos brindó un panorama de la situación allí, lo que se respira en ese escenario tan convulsionado de los últimos días.

“El ambiente aquí está mal, bastante mal, porque si bien la calle ahora está tranquila, no se sale a manifestar, se empiezan a ver las consecuencias, los resultados de lo que pasó hace dos días a nivel militar, a nivel económico”, declaró el periodista.

Y sobre lo que se vive en las vísperas de Tisha b’Av, dijo que “se puede ver la gran grieta que hay hoy en día en la sociedad israelí”.

Hay una gran discusión porque en esta fecha por lo general no abren los negocios, están cerrados los restaurantes. Y ahora, por todo lo que pasó en estos días, varios cocineros muy importantes de Israel ya dijeron que van a abrir sus restaurantes hoy a la noche. Algunos adujeron razones económicas y otros simplemente que de este modo van a continuar la línea de la protesta contra este gobierno.

“Son cosas que no habían pasado nunca, es lamentable”, expresó Moljo

Sobre las consecuencias económicas que trae esta situación política y social en Israel, el analista señaló que ayer la compañía mundial Moody’s, que es la que da calificaciones de riesgo y de crédito a nivel mundial, sacó un reporte especial, (sorpresivo porque los reportes ellos lo hacen cada varios meses), y que a pesar de que no bajó la calificación de crédito de Israel, marcó muy claramente cuál es la situación, la que se verá en algunos meses, que es que la economía de Israel está en situación de alto riesgo. Indicó que además otro reporte de una compañía mundial dijo que Tel Aviv está en el puesto número uno, lamentablemente, en mayor cantidad de compañías start-up que abandonaron la ciudad durante el 2023, es decir que esto sucedió en los últimos seis meses, algo que no había pasado hasta ahora. Y agregó otro elemento más, dijo que la Bolsa borró todo lo que había ganado durante toda la primera mitad del año, que bajó en un casi 3%, y que el dólar subió a más de 3.7%. Asimismo, comentó que el dueño de la compañía de Checkpoint, una compañía cyber, afamada mundialmente, dijo en una conferencia hoy a la mañana que, si él tuviera que abrir una empresa hoy en día, no estaría seguro de abrirla en Israel, algo que realmente cayó como una bomba.

Sobre las consecuencias a nivel militar, indicó que unas 1.200 personas ya habían amenazado con que de aprobarse la ley iban a dejar de ir como voluntarios al Ejército, por lo general pilotos de guerra, la parte más importante hoy en día de Israel y que ya setecientos de ellos avisaron ayer, un día después de oficializarse la votación, que “no los esperen para los ejercicios de reserva”, y cada minuto, se van agregando más y más, confirmando lo que habían amenazado.

Y lo más grave que se supo ayer fue que el Ejército de Israel sacó un comunicado público diciendo que con el correr de los días la Fuerza no va a estar preparada, a causa de la gente que deja de ir como voluntaria, que no va a estar preparada si hay una guerra.

Se cree que el Comandante en Jefe del Ejército de las Fuerzas Armadas lo hizo como venganza a Netanyahu porque el mismo día de la votación, estaba programado un encuentro del Ejército con él para informarle de la situación del Ejército, y el Primer ministro no quiso celebrarlo con el argumento de que eso podría influir en la votación final para pasar la ley.

Sobre el primer ministro Netanyahu y su reacción frente a la situación imperante, Moljo dijo que Netanyahu no habla, que manda a los ministros a que se “embarren” con la situación, y que gente del gobierno que dice que toda la cuestión de Moody’s y la situación económica es por culpa de la izquierda, como si los millones de personas que salieron a manifestar lo fueran.

El periodista remarcó lo que calificó de “lamentable”, que fue la reacción de la Policía durante las manifestaciones, la violencia con la que reprimió a los manifestantes, algo que no sucedía en Israel. “Un tipo de violencia que, por supuesto viene de arriba, la que pidió Ben Gvir”.

Otro tema que se conoció horas después de finalizada la votación fue que los partidos religiosos rápidamente propusieron la ley para que se considere a los que estudian la Torá con el mismo estatus que a los soldados del Ejército Israel: “Con todo respeto a los muchachos religiosos que estudian Torá, no hay modo de comparación”, expresó. Y señaló que esa es una de las grandes grietas que hay en Israel. Una muestra de ello es que hoy, de los 120 miembros de la Knesset, 34 nunca estuvieron en el Ejército, la cuarta parte de los miembros del Parlamento no estuvieron en el Ejército.

Moljo sostiene que el tiempo dirá si será posible que llegue el momento de poder escucharnos, respetarnos para salir de esta lamentable y triste situación que vive Israel, que mientras tanto, al gobierno lo favorece que la Knesset esté en receso hasta octubre.

“Hay más gente que llama a la división que a la unión, no sé qué va a pasar acá en este país, pero está muy negro, la situación está muy negra”, cerró

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai