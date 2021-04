Shlomo Ben Ami en Radio Jai

Shlomo Ben Ami, ex canciller de Israel y hombre que ha dedicado su vida al Estado judío y la búsqueda de soluciones al conflicto árabe-israelí y en particular con los Palestinos compartió con Radio Jai sus impresiones en este nuevo aniversario de la independencia.

“La creación del Estado de Israel en un evento casi sin precedentes en la historia moderna” “Después de 2.000 años, que esta nación se levante de las cenizas y cree esto con una nueva cultura, con hacer renacer el hebreo y llegar a ser una potencia, es algo que no tiene precedentes”.

“650 mil judíos que existían aquí en 1948 y casi que se triplicaron en tres o cuatro años, es un fenómeno único, es como si Estados Unidos absorbiera 50 millones en unos años”

El problema más grande que tiene Israel hoy en día es “la disfuncionalidad de su sistema político”. La amenaza más importante no es Irán. “Creo que Netanyahu, por sus razones políticas, lo exagera demasiado”. “Hablar de un nuevo Holocausto como suele hablar es totalmente absurdo”. Un ataque iraní a Israel es una invitación a la destrucción de Irán por “la capacidad de fuego israelí”.

“Veo dos problemas: uno es el sistema político que evita gobernar, y el segundo es que, a pesar de que aquí se ha creado supuestamente una ética colectiva de nación, todavía estamos profundamente divididos en tribus (ortodoxos, la elite de Tel Aviv, orientales, árabes, etcétera)” “No se me ocurre que exista ninguna democracia seria en el mundo en que, en cuatro elecciones seguidas en dos años, a pesar de la pandemia, den el mismo resultado”.

Hay que buscar alternativas al sistema electoral y Ben Ami en esta entrevista presenta algunas posibilidades.

Hay que celebrar todos los logros de Israel que son de “dimensiones monumentales”, pero que al mismo tiempo no hay que perder la mirada en “los problemas muy serios”. “Es una democracia que no funciona”, tenemos las tribus (divisiones internas) y el tema Palestino que para la mayoría de los israelíes no está en la agenda y hace al futuro del Estado. En este tema el negociador de los frustrados acuerdos de Oslo también propone posibles soluciones.

“Hay procesos que vale la pena promover y darles un empuje. En la cuestión tribal, hay un proceso de israelización de la minoría árabe”. “Muchos jóvenes árabes se han integrado a la industria de la alta tecnología israelí, el sistema de salud está compuesto por muchos árabes, todas las farmacias son prácticamente árabes, así que hay un proceso gradual”.

No pierda la oportunidad de escuchar a este referente que ha compartido con todos los grandes líderes de los 73 años de vida de Israel, el desafío y devenir del renacimiento judío en su tierra.

