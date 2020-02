Israel entre la tensión bélica y las próximas elecciones

La tensión entre Israel y la Autoridad Palestina se ha agudizado tras la presentación hace dos semanas del plan de paz del presidente Donald Trump. Mientras tanto, el fin de semana se vivió un clima de tensión permanente en la Franja de Gaza, a causa de ataques terroristas y lanzamiento de misiles hacia territorio israelí.

Dario Teitelbaum, miembro del partido político Meretz y residente en Israel dio su visión acerca de los acontecimientos que están ocurriendo en Medio Oriente. “Los motivos (de la creciente tensión entre Israel y la Franja de Gaza) son los de siempre, la excusa tiene que ver con un programa, el negocio del siglo, y tiene que ver con una clase de frustración palestina con que no fueron parte absolutamente de nada”.

“Hay una profunda preocupación en la zona del sur porque no hay absolutamente ninguna respuesta del gobierno de Israel que quiere mantener los acuerdos a los cuales llego con el Hamas, y esto frustra a la gente que se siente un poco descuidada”, agregó Teitelbaum.

Diferentes son las soluciones que se han planteado como alternativas al Plan de Paz, tanto desde sectores opositores a Netanyahu como desde países árabes. Teitelbaum considera que esto no se acaba por medios militares pero que sí se necesitan algunas medidas un poco más firmes del Ejercito Israelí. “Yo no estoy, de ninguna manera, llamando a una gran acción militar israelí pero por el otro lado no se está haciendo nada para ningún lado”.

Respecto al acuerdo del siglo presentado por Trump hace algunos días, Dario expresó que “la propuesta de paz es una propuesta completa frente a la OLP, no es necesariamente con el Hamas. El Hamas tendría que ser parte de ella porque es un territorio no conexo. Junto con esto hay entendimientos entre Israel y el Hamas por medio de los cuales Israel mejora su situación económica, pero no obstante estamos hablando de un acuerdo mucho mayor”.

Mientras algunas encuestas mencionan al frente opositor Azul y Blanco, que lidera el ex jefe del ejército Benny Gantz, con una leve ventaja de dos escaños al partido oficialista Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, Teitelbaum considera que la campaña como tal todavía no comenzó. “Netanyahu está en campaña todo el tiempo, también tiene los recursos gubernamentales para hacerlo. Kajol Lavan todavía no tiene claro cuál va a ser su línea de campaña, si va a ser el tema de las múltiples causas que tiene Netanyahu o algo que tenga que ver con esta propuesta de Trump”.

Desde que comenzó la pelea por el poder en Israel, en aquella primera elección, Lieberman parece haber asumido la misión de eliminar a Netanyahu políticamente. Es difícil imaginar cómo los esfuerzos liderados por el partido Kahol Lavan de Benny Gantz podrían tener éxito sin estar sincronizados con Lieberman. “Por un lado se presenta a Lieberman con su partido Israel Beitenu como quien define el empate, pero por el otro lado también existe la posibilidad de coalición de izquierda con apoyo externo de los partidos árabes, y no nos vamos a sorprender de que en ciertas circunstancias Lieberman podría acompañar un movimiento de esta clase”, expresó Teitelbaum.

El miembro de Meretz, como cierre de la entrevista, brindó su clara opinión acerca del primer ministro: “Netanyahu es uno de los políticos más importantes en la historia del Estado de Israel, no necesariamente para bien, pero de todas maneras si alguien va a buscar un perfil parecido al de Netanyahu, no lo va a encontrar o por lo menos no lo va a encontrar en las filas de la política actual israelí”.

