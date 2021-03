“Argentina ha sido un país agredido por el terrorismo, razón por la cual el voto en la ONU es un error inocultable”

Luego de las nuevas resoluciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a Israel, Radio Jai dialogó con Emilio Cardenas, ex representante de la Argentina en las Naciones Unidas. Este fue su análisis:

“La votación ocurrió en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo del sistema con sede en Ginebra, con menos miembros que la ONU en sí misma, y la resolución tenía que ver con un proyecto que no era del todo nuevo, ya el año pasado se había procurado sancionarlo, sin éxito. Este año se volvió a poner sobre la mesa y pide un embargo de armas contra Israel, y sorpresivamente la Argentina votó a favor.

“Para mi el voto argentino es un error muy serio, Brasil votó en contra, nos hemos separado de nuestro socio latinoamericano más importante, y entre algunos países que se abstuvieron aparece Gran Bretaña, que explicó bien el motivo de su voto, diciendo que Israel no está usando sus fuerzas de seguridad en la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental porque quiere, sino porque está sufriendo los embates violentos de una organización terrorista llamada Hamas, y Gran Bretaña dijo que de no incluir a Hamas en la condena, hace por lo menos que dicha condena no sea equilibrada.

“Es una resolución poco realista y ocurre en un momento en el que la geopolítica de Medio Oriente está sufriendo un cambio muy grande, una de las cosas que ocurrieron al momento de la votación es que uno de los países árabes más importantes, Bahrein, se levantó de la mesa y estuvo ausente en la votación porque el cambio geopolítico más importante ocurrido en la región es el acercamiento entre Israel y los países árabes, porque ambos tienen un enemigo en común que exporta terrorismo, Irán. La falta de realismo de votar un embargo de armas a un país que es objeto constantemente de atentados por parte de grupos terroristas es un error grave, más en un momento en el que la política exterior argentina está desubicada”.

“Lo que pasó con AMIA y con la embajada de Israel no se puede minimizar jamás, Argentina ha sido un país agredido por el terrorismo, razón por la cual el voto en la ONU es un error inocultable, y como si fuera poco la sociedad argentina tiene un grupo de personas que pertenecen a la comunidad judía a la que uno tiene que respetar y acompañar. Este tipo de voto no hace eso y por eso creo que es un error grave, hubiera preferido que la Argentina hubiera votado en contra, como Brasil. De no ser posible el voto en contra hubiera sido mejor abstenerse y explicar la abstención como los británicos, en el sentido que la violencia en la Franja de Gaza no tiene que ver con las fuerzas de seguridad israelíes, sino que es una violencia provocada por el terrorismo”.

