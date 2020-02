La identidad judía de Bernie Sanders

Cuando se le preguntó si su identidad judía sería “una ayuda o un obstáculo” cuando se postule para presidente, Bernie Sanders dijo que su condición de judío es uno de los dos factores principales que moldearon su perspectiva.

Una mujer local le preguntó al senador de Vermont sobre su identidad judía, en un programa que apareció en CNN para candidatos presidenciales demócratas transmitido el jueves desde New Hampshire.

“Me impacta profundamente”, dijo. “Cuando trato de pensar en las opiniones que llegué a tener, hay dos factores. Uno crecí en una familia que no tenía mucho dinero y el segundo es ser judío”.

Sanders recordó que cuando era niño leía “grandes libros ilustrados de la Segunda Guerra Mundial” y “las lágrimas rodaban por mis mejillas” cuando veía lo que les sucedía a los judíos.

“A una edad muy temprana, incluso antes de que mis pensamientos políticos se desarrollaran, era consciente de las cosas horribles que los seres humanos pueden hacer a otras personas en nombre del racismo o el nacionalismo blanco, o en este caso el nazismo”, dijo Sanders, quien también recordó haber visto a sobrevivientes del Holocausto en su vecindario de Brooklyn con números tatuados en sus brazos, y una reciente visita a la ciudad natal de su padre en Polonia, donde los lugareños lo llevaron a él y a su hermano a un sitio donde los nazis cometieron un asesinato en masa de judíos.

Gran parte de la familia extendida de Sanders pereció en el Holocausto.

Dijo que las experiencias moldearon sus puntos de vista, particularmente al oponerse al presidente Donald Trump y la “división” que dijo que Trump promovió.

Sanders, de 78 años, se mostró reacio a hablar sobre su educación judía, pero comenzó a abrirse bien en su campaña de 2016 para la nominación presidencial demócrata cuando se convirtió en el primer candidato judío en ganar los concursos de nominación de partidos principales.

Ha hecho de su identidad judía un factor central de su campaña 2020, aunque también ha recibido críticas por aceptar tener como sustitutos a la activista Linda Sarsour y la representante Rashida Tlaib, demócrata de Michigan, quienes han sido acusados ​​de tratar de diseminar antisemita mitos

La primaria de New Hampshire, el segundo concurso de nominaciones, tendrá lugar el próximo martes. Las asambleas de Iowa, que tuvieron lugar el lunes, aún no han declarado un resultado, pero Sanders está a la cabeza con Pete Buttigieg, el ex alcalde de South Bend, Indiana.

Traducido por Alicia Weiss para Radio Jai con información de JTA