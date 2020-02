El hummus llegó al SuperBowl

Sabra Dipping Co., la firma con sede en Estados Unidos, propiedad del fabricante israelí de alimentos Strauss y el gigante estadounidense de bebidas PepsiCo, transmitió su primer comercial del Super Bowl para Sabra Hummus durante el juego del domingo por la noche. El anuncio de 30 segundos estaba repleto celebridades de Internet, películas, televisión y música, pero también hizo historia al convertirse en el primer anuncio de Super Bowl en ser protagonizado por drag queens.

El estratega de marketing de larga data Bob Witeck, que se especializa en llegar al público LGBTQ, calificó el anuncio como “revolucionario”.

Algunas de las 17 celebridades, que aparecieron en un lapso de 30 segundos, fueron el rapero Megan Thee Stallion, el ex luchador profesional Ric Flair, el rapero estadounidense T-Pain, la ex Spice Girl Mel B (Scary Spice), la cantante Becky G, el actor Jaleel White (Steve Urkel, de la fama Family Matters), el ex quarterback profesional de la NFL Boomer Esiason, el campeón en solitario de la Copa Mundial de Fortnite Kyle Giersdorf, la estrella de TikTok Charli D’Amelio, Brittany Tomlinson (Kombucha Girl), influenciadores Amanda Cerny, Tway Nguyen, Doug the Pug y Zachary King y Real Housewives of New Jersey compiten con Teresa Giudice y Caroline Manzo.

Chester Cheetah, la mascota detrás de la merienda Cheetos, también apareció. Cheetos es propiedad de Frito-Lay, una división de PepsiCo.

El director de marketing de Sabra, Jason Levine, dijo que “la inclusión de un grupo tan diverso de personalidades en el comercial fue para demostrar la versatilidad y relevancia del hummus, promocionando su amplio atractivo”.

En el anuncio, cada celebridad usa un atuendo del mismo color que el telón de fondo. Tanto el atuendo como el telón de fondo coinciden con el sabor a hummus al que se refieren en el clip. Los sabores incluyen clásico, pimiento rojo asado, ajo, nuez de pino asado, picante asado, tapenade de oliva, chocolate y alcachofa de espinacas.

Sabra transmitió el anuncio durante el juego y publicó un corte extendido en sus plataformas de redes sociales. Al final del video, se alienta a los espectadores a compartir cómo se muestran en las redes sociales usando el hashtag #HowIMmus.

Sabra Dipping Company fue fundada en 1986 por Yehuda Pearl como Sabra-Blue & White Foods. La compañía, que produce una variedad de productos alimenticios, incluyendo hummus y guacamole, fue comprada por el fabricante israelí Strauss en 2005. Strauss entró en una sociedad conjunta con Frito-Lay, una división de la corporación multinacional PepsiCo en marzo de 2008.

La importancia del SuperBowl

“Súper Tazón” en español, es el nombre que se le da al partido final del campeonato de la National Football League (NFL) —principal campeonato profesional de fútbol americano en los Estados Unidos.

Al margen del evento deportivo, el Super Bowl es uno de los acontecimientos sociales más importantes en Estados Unidos. Está considerado como un acto social en el que la gente se reúne para ver el partido, y es la segunda fecha del año en la que más comida y bebida se consume, por detrás del Día de Acción de Gracias.

Tradicionalmente, el Super Bowl ha sido uno de los programas de televisión más vistos en los Estados Unidos. Es por este motivo que las franjas comerciales durante el partido de dicho evento son las más caras de la televisión americana, por lo que muchas empresas deciden comprar esos espacios para emitir sus anuncios más costosos y sus mayores producciones. En 2019, una empresa que quisiera colocar un spot de 30 segundos durante el partido tenía que abonar cerca de 7.7 millones de dólares.

Acá te dejamos el vídeo del comercial para que puedas disfrutarlo.

