5 innovaciones israelíes contra el cáncer

En la semana en que se conmemora el Día Internacional del Cáncer, fecha dedicada a elevar la concientización sobre la enfermedad, destacamos un conteo de los avances israelíes generados en el último tiempo que más aporte realizaron en relación a la enfermedad.



1. La investigación de un científico israelí sobre el control de la resistencia al cáncer para mejorar la atención personalizada

¿Por qué la terapia contra el cáncer ayuda a algunos pacientes y no a otros? Esa es una pregunta que el profesor israelí Yuval Shaked del Technion – Instituto de Tecnología de Israel en Haifa ha estado tratando de responder con su última investigación médica. Shaked publicó recientemente un estudio en “Nature Reviews Cancer”, una revista de revisión mensual que cubre el campo de la oncología, que profundizó en cómo comprender y predecir las respuestas individuales del huésped a la terapia contra el cáncer puede mejorar significativamente la atención.

La fase inicial del tratamiento del cáncer a menudo puede ser exitosa, pero muchos pacientes se ven afectados por el desarrollo de resistencia, que se caracteriza por la recaída y/o diseminación del tumor, dijo Technion en un comunicado.

“La mayoría de los estudios dedicados a investigar las bases de la resistencia se han centrado en los cambios relacionados con el tumor que contribuyen a la resistencia al tratamiento y la agresividad del tumor”, escribió Shaked. Pero durante la última década, los diversos roles de varias células huésped en la promoción de la resistencia a la terapia se han entendido mejor. La comprensión actual es que la terapia contra el cáncer puede inducir respuestas locales y sistémicas en el cuerpo del paciente, y estas realmente apoyan el resurgimiento del cáncer y su progresión”.

“La inmunoterapia moderna actual ha revolucionado la atención del cáncer”, explicó Shaked. “Sin embargo, a pesar de los considerables avances en el tratamiento del cáncer, la mayoría de los pacientes no responden a la terapia en absoluto o desde una etapa particular. Sin la capacidad de predecir la efectividad del tratamiento, muchos sufren de recurrencia o diseminación de la enfermedad, que a veces estalla con una violencia aún mayor”.

“A lo largo de los años, muchos han investigado y siguen investigando el efecto de la terapia en el tumor en sí, pero pocos han analizado el efecto de la terapia en el paciente”, señaló.

Este cambio de enfoque puede producir una mejor atención y ayudar a avanzar en la medicina personalizada y de precisión, indicó.

“No estamos diciendo que los tratamientos existentes no sean buenos”, enfatizó en la declaración. “Simplemente no son adecuados para todos. Cada tratamiento desencadena una respuesta del huésped, y cuando esta respuesta excede el efecto de la terapia, recibimos un tratamiento ineficaz. Para que la terapia sea efectiva en el nivel específico del huésped, es importante predecir la misma contra-respuesta e intentar bloquearla. Así es como obtendremos una terapia mucho más efectiva “.

Shaked es el jefe del Technion Integrated Cancer Center y el principal asesor científico de OncoHost , una compañía que fundó que utiliza perfiles de respuesta para mejorar la terapia personalizada contra el cáncer.

OncoHost abrió recientemente un nuevo laboratorio de última generación en Binyamina, Israel, para esta misma investigación y ya ha comenzado los ensayos clínicos allí mismo. La compañía está en conversaciones para iniciar ensayos en Europa y Estados Unidos, reveló Shaked.

Recientemente se le otorgó una subvención de $1 millón de dólares como parte de la Fundación Binacional de Investigación y Desarrollo Industrial (BIRD) para avanzar en su investigación.

“Para la inmunoterapia, uno de los enfoques efectivos más importantes hoy en día en el campo del cáncer, solo un 20-30% de los pacientes responden hoy. A través de los análisis de sangre, podemos predecir el resultado de los pacientes tratados con inmunoterapia y continuar dicho tratamiento solo en pacientes en los que se espera que el tratamiento sea efectivo”, dijo.

“Según el presente estudio, en el futuro, podemos ofrecer terapias combinadas para aumentar la efectividad del tratamiento o permitir que los pacientes que actualmente no responden a los medicamentos de inmunoterapia respondan a ellos. Esta es una gran revolución que debemos avanzar no solo en la investigación sino también en la comercialización de la investigación en terapias reales. Solo así podremos contribuir a salvar vidas ”, agregó.

2. Nueva empresa de tecnología médica israelí ofrece resultados prometedores de ensayos clínicos con una nueva terapia contra el cáncer

Alpha Tau Medical de Israel, una compañía de tecnología médica israelí que desarrolló una terapia innovadora contra el cáncer basada en la radiación, anunció a fines del año pasado que los resultados iniciales de un ensayo preclínico han resultado muy prometedores .

La empresa se fundó en 2016 para centrarse en la investigación y desarrollo, además de la comercialización, de su innovador tratamiento contra el cáncer, Alpha DaRT (Terapia de radiación que difunde alfa-emitadores). La tecnología, desarrollada inicialmente en 2003 por los profesores Itzhak Kelson y Yona Keisari en la Universidad de Tel Aviv, suministra radiación alfa de alta precisión que se libera cuando las sustancias radiactivas se descomponen dentro del tumor, matando las células cancerosas y preservando el tejido sano circundante.

El primer ensayo clínico del tratamiento se realizó en Israel e Italia a partir de 2018. El ensayo fue diseñado para establecer la seguridad, la viabilidad y la eficacia de la tecnología Alpha DaRT de la compañía para pacientes con carcinoma de células escamosas de la piel y el área de la cabeza y el cuello.

Los resultados, publicados en el International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics, mostraron que casi el 78.6% de 28 pacientes recibieron una tasa de respuesta tumoral completa. Eso significa que todos los pacientes respondieron al tratamiento de radiación alfa de alguna manera.

“En general, estos resultados impresionantes sirven como una base excelente para ensayos futuros en otros tipos de tumores”, dijo el investigador principal del ensayo, el Prof. Aron Popovtzer, MD, del Centro Médico Rabin en Israel. El brazo italiano del juicio fue dirigido por el Dr. Salvatore Roberto Bellia del IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori).

Los ensayos clínicos futuros también investigarán Alpha DaRT en otras indicaciones oncológicas, como monoterapia o en combinación con varias terapias sistémicas.

3. Científicos israelíes encuentran una molécula que desencadena la autodestrucción de las células pancreáticas

A fines del año pasado, los científicos israelíes dijeron que un nuevo estudio que realizaron mostró que una pequeña molécula llamada PJ34 desencadenó la autodestrucción de las células humanas de cáncer de páncreas en ratones.

Según la investigación, publicada en la revista biomédica de acceso abierto revisada por pares Oncotarget, la administración de la molécula redujo el número de células cancerosas en tumores desarrollados hasta en un 90 por ciento en 30 días.

El estudio fue dirigido por la profesora Malka Cohen-Armon y su equipo en la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv, en colaboración con la Dra. Talia Golan y su equipo en el Centro de Investigación del Cáncer en el Centro Médico Sheba, y se realizó con trasplantes de cáncer de páncreas humano. células en ratones inmunocomprometidos, o xenoinjertos.

El profesor Cohen-Armon indicó que el mecanismo, probado en estudios paralelos, actuó eficazmente en tipos adicionales de cáncer, erradicando una variedad de células cancerosas resistentes (cáncer de mama, pulmón, cerebro y ovario), incluidos los tipos resistentes a las terapias actuales.

PJ34 se está probando en ensayos preclínicos de acuerdo con las regulaciones de la FDA antes de que comiencen los ensayos clínicos en animales más grandes y luego en humanos, dijo la Universidad de Tel Aviv en un comunicado en ese momento.

El Dr. Golan es un investigador principal en el Ensayo clínico de cáncer de páncreas Olaparib en curso (POLO) en el Centro Médico Sheba.

4. Oncólogo israelí ofrece esperanza con un nuevo tratamiento para algunos pacientes con cáncer de páncreas.

El verano pasado, se publicó el trabajo del Dr. Golan sobre un régimen de medicamentos que resultó prometedor para algunos pacientes con cáncer de páncreas, específicamente aquellos con etapas avanzadas de la enfermedad, así como una mutación de la línea germinal BRCA 1 o 2.

BRCA1 y 2 son genes supresores de tumores, lo que significa que las personas con la mutación perjudicial tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. El gen está predominantemente relacionado con el cáncer de mama y de ovario, pero varios estudios nombran al cáncer de páncreas como el tercer cáncer más común asociado con estas mutaciones.

Entre los pacientes con cáncer de páncreas, solo del 4 al 7% tienen esta variación genética, por lo que el equipo de ensayos clínicos del Dr. Golan buscó participantes de todo el mundo.

El Dr. Golan probó la efectividad de un régimen farmacológico que presentaba un inhibidor de PARP llamado Lynparza, el nombre comercial del agente biológico olaparib. El medicamento bloquea la producción de Poli ADP-ribosa Polimerasa (PARP), una proteína que repara el ADN en las células tumorales.

Su estudio, publicado en el New England Journal of Medicine , explicó: “Los inhibidores de PARP causan una acumulación de daño en el ADN y la muerte de las células tumorales. Se ha demostrado que el inhibidor de PARP olaparib tiene eficacia clínica en pacientes con una mutación BRCA en la línea germinal y cáncer de ovario o de mama”.

Los resultados del estudio aleatorio, doble ciego de Fase III con un grupo de control con placebo mostraron que, en esencia, el régimen de tratamiento farmacológico detiene la progresión de la enfermedad. De los 3.315 pacientes que se sometieron a pruebas de detección, 154 cumplieron los criterios del estudio para ser asignados a la intervención del ensayo, por lo que 92 recibieron el tratamiento y 62 recibieron el placebo.

“La mediana de supervivencia libre de progresión fue significativamente mayor en el grupo olaparib que en el grupo placebo (7,4 meses frente a 3,8 meses)”, detalló el estudio.

5. ¿Podría un simple análisis de sangre detectar el cáncer de pulmón?

Científicos israelíes y británicos publicaron un nuevo estudio en octubre que mostró que un simple análisis de sangre que se basa en un “puntaje de reparación de ADN” demostró ser efectivo para la detección del cáncer de pulmón.

El estudio fue dirigido por el profesor Zvi Livneh y el Dr. Tamar Paz-Elizur, ambos miembros del Departamento de Ciencias Biomoleculares del Instituto Weizmann, junto con el Profesor Sir Bruce Ponder de la Universidad de Cambridge y el Profesor Robert Rintoul del Hospital Royal Papworth y Cambridge.

Titulado ” Biomarcador de reparación de ADN para el riesgo de cáncer de pulmón y su correlación con la expresión génica de las células de las vías respiratorias ” y publicado en la revista revisada por pares del National Cancer Institute-Cancer Spectrum (JNCI-CS), el estudio de los científicos encontró que el ADN de los pacientes puntajes de reparación “, una suma de la actividad de tres enzimas de reparación de ADN (OGG1, MPG y APE1) a través de las cuales se sabe que las células responden al daño genético, pueden” mejorar significativamente la predicción actual del riesgo de cáncer de pulmón, ayudando a la prevención y detección temprana “.

En el estudio participaron 150 pacientes británicos con cáncer de pulmón no microcítico y un grupo de control de 143 voluntarios sanos. Los científicos calcularon la puntuación de reparación del ADN de cada participante “en base a los niveles de actividad de sangre de tres enzimas conocidas para responder al daño del ADN”, el Instituto Weizmann dijo en un comunicado.

Descubrieron que el puntaje de reparación del ADN de las personas con cáncer de pulmón era más bajo que el grupo de control en todos los ámbitos, “estableciendo esta actividad enzimática como un biomarcador robusto para el riesgo de cáncer de pulmón, independiente del tabaquismo”.

Los resultados, dijo el Instituto Weizmann, validaron un estudio previo publicado en 2014 por el profesor Livneh que examinó los puntajes de reparación de ADN en una población israelí, “mostrando que el nuevo enfoque podría implementarse potencialmente para promover una detección de cáncer de pulmón más efectiva en todo el mundo”.

La dependencia de la edad y el tabaquismo como los dos principales factores de riesgo “no es suficiente, ya que la detección preventiva en esta población seleccionada no detecta la mayoría de los tumores pulmonares”, escribieron los científicos israelíes y británicos en su artículo. “Además, las personas que no son candidatos obvios para la detección no son conscientes del peligro que pueden enfrentar, lo que lleva a un retraso en el tratamiento y un peor pronóstico”, continuaron.

