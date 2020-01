Manchester United cancela entrenamiento en Medio Oriente por las tensiones regionales

El Manchester United ha cancelado un plan de entrenamiento de media temporada en Medio Oriente en medio de las altas tensiones de la región, comentó su director ejecutivo, Ole Gunnar Solskjaer.“Si hay algo que me preocupa, no es en el campo de fútbol”. Por otra parte, Solskjaer aseguró que “estábamos mirando a Medio Oriente, pero eso definitivamente no va a suceder”.

La semana pasada, Irán lanzó ataques con misiles contra dos bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses. Los misiles fueron una represalia tras un ataque con drones americanos que mató a Qassem Soleimani, el líder de la poderosa Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

En otro incidente, un avión de pasajeros ucraniano fue derribado por el ejército iraní cuando salía de Teherán, matando a las 176 personas que iban a bordo. Irán ha dicho que el avión de pasajeros fue derribado “sin intención” y ha culpado a un error humano.

El Manchester United, uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo, ha visitado con frecuencia el Complejo Deportivo Nad Al Sheba en Dubai, en los últimos años.El equipo buscaba aprovechar las próximas y recién introducidas vacaciones de invierno en el calendario de la Premier League inglesa para otro campamento de clima cálido.

Solskjaer indicó que, en su lugar, daría a sus jugadores algún tiempo libre para que lo pasaran solos durante el descanso, que seguirá luego del partido en casa del United frente al Wolverhampton en la liga el 1 de febrero.

“No sé dónde se dispersarán todos, pero nos quedaremos en Europa”, detalló el Manager Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer, considera que el descanso de mitad de temporada es vital para sus jugadores tras una intensa serie de partidos.

Dado que el United sigue compitiendo en cuatro campeonatos, la repetición de la tercera ronda de la Copa de la FA contra el Wolves en Old Trafford el miércoles será el 15º partido del equipo en 49 días, y el número llegará a 19 en 66 días cuando se vuelvan a encontrar a principios de febrero.

Por último, Solskjaer expresó: “Creo que el descanso de mitad de temporada es muy importante para todos. Tenemos cinco o seis partidos hasta entonces, sólo tenemos que aguantar y conseguir las actuaciones y los resultados que esperamos alcanzar, y luego usar eso para obtener algo de vitamina D”.

Con información de Israel Noticias.