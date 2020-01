El testimonio que emocionó al Parlamento Europeo

La superviviente italiana de Auschwitz y senadora de por vida, Liliana Segre, recibió una gran ovación por su discurso ante el Parlamento Europeo, en una ceremonia que conmemora el Día Internacional del Memorial del Holocausto.

En un discurso poderoso que conmovió a muchos eurodiputados, Segre contó su experiencia como una niña que enfrenta los males de la humanidad, al tiempo que lanza un poderoso mensaje de amor por la vida y lucha contra el racismo y el antisemitismo.

“Estoy extremadamente emocionada de estar aquí en el Parlamento Europeo”, dijo. “A mi llegada, vi todas las banderas desplegadas en la entrada. Tantos colores, tantos países que están aquí en un espíritu de hermandad, con personas que se hablan y se miran directamente a los ojos. No siempre fue así. “También se dirigió específicamente a los eurodiputados británicos, expresando su pesar por su inminente partida: el acuerdo de Brexit fue aprobado por el Parlamento de la UE el mismo día.

Nacida en 1930 en una familia judía en Milán, Segre fue deportada a Auschwitz en 1944 a la edad de 13 años.

Durante los últimos 30 años, ha sido una de las testigos más activas del Holocausto, hablando con miles de escuelas y grupos en toda Italia.

En enero de 2018, fue nombrada senadora de por vida por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella.

El Día Internacional del Holocausto se celebra el 27 de enero, el día en que el Ejército Rojo liberó Auschwitz, o, más exactamente, como Segre recordó durante su discurso, el día en que los soldados soviéticos llegaron al campo de exterminio nazi que los alemanes habían abandonado varios días antes, y descubrió sus horrores por primera vez.

“Ese día, tenía 13 años, y era una esclava en una fábrica de municiones cercana”, dijo Segre. “Comenzamos lo que se conoció como las Marchas de la Muerte. No fui liberada el 27 de enero por el Ejército Rojo “.

Segre compartió la experiencia de esos meses, marchando a través de Europa en condiciones físicas y emocionales atroces, pisando la nieve fría con pies ulcerados, comiendo estiércol y nieve, “donde la nieve no estaba cubierta de sangre”, y nadie los ayudó ni les tiró un pedazo de pan. Todos los que no podían caminar más fueron asesinados de inmediato.

“Estábamos poniendo un pie delante del otro, no pudimos apoyarnos en nadie”, dijo.

“La fuerza de la vida es tan extraordinaria, y creo que esto es lo que necesitamos transmitir a los jóvenes de hoy, que están mortificados por el hecho de que no hay trabajos o que sus padres suaves les otorgan todo lo que quieren, mientras que la vida no: sigue y no te apoyes en nadie ”, dijo apasionadamente.

“No queríamos morir; estábamos tan increíblemente unidos a la vida “, agregó.” Pusimos un pie frente al otro y seguimos caminando “.

Marcharon durante meses, a través de Polonia y luego Alemania. La sobreviviente recordó que “éramos jóvenes, pero parecíamos viejos” y era imposible decir si eran niños, hombres o mujeres.

“No teníamos edad ni pecho, habíamos perdido nuestro período, no estábamos usando ropa interior. No podemos tener miedo de usar estas palabras: Esta fue la forma en que una mujer fue despojada de su dignidad ”, recordó.

Segre también recordó cómo esas acciones no fueron realizadas solo por alemanes, sino también por personas en otros países europeos aliados con los nazis u ocupados por ellos. A menudo, los que traicionaron, vendieron y persiguieron a los judíos eran “nuestros vecinos”, señaló.

Segre dijo que el antisemitismo y el racismo siempre han existido, pero hay momentos políticos en los que se hace más aceptable expresar esos sentimientos y actitudes.

“El Parlamento Europeo y mi supervivencia de la aniquilación me parecen parte del mismo milagro”, dijo.

Al final de su discurso, los eurodiputados se pusieron de pie y aplaudieron durante varios minutos.

Durante la ceremonia, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y la jefa de la comisión, Ursula von der Leyen, también hicieron uso de la palabra para reiterar el compromiso de Europa con el recuerdo del Holocausto.