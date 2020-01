Israel estuvo involucrado en el asesinato de Soleimani, dice el ex jefe del IRGC

Un ex jefe de la Guardia de la Revolución Islámica (IRGC) sugirió que Israel también estuvo involucrado en el asesinato del Teniente General Qassem Soleimani, advirtiéndole a Israel que no puede esconderse de Irán.

“Israel no debería pensar que puede esconderse, porque el dedo de Irán también apunta hacia Israel”, dijo Mohsen Rezaee el viernes por la noche, informó ISNA.

Dijo que Trump no es lo suficientemente competente como para librar una guerra.

“La historia ha demostrado que no ha sido lo suficientemente competente como para librar una guerra desde el principio”, comentó.

Estados Unidos ha asumido un riesgo muy grande, dijo Rezaee, y agregó: “Trump pronto se dará cuenta de la acción peligrosa que ha tomado”.

“Qassen Soleimani era hijo de Irán y no hay ciudad o aldea en Irán que no esté de luto”, dijo el ex jefe de IRGC.

Después de este incidente, argumentó Rezaee, la presión sobre Estados Unidos aumentará y “nuestra predicción es que Estados Unidos tendrá que abandonar la región en los próximos 10 años e intensificaremos nuestras luchas para expulsar a Estados Unidos de la región”.

La IRGC anunció en un comunicado el viernes por la mañana que el general Soleimani y el subcomandante de la UGP Abu Mahdi al-Muhandis fueron martirizados en un ataque llevado a cabo por Estados Unidos.

El general Soleimani fue un comandante legendario en la lucha contra el terrorismo en Irak y Siria.

Los principales líderes iraníes condenaron el ataque y dijeron que a Estados Unidos le espera “una fuerte venganza”.

El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, emitió un mensaje el viernes diciendo que Irán responderá con una “fuerte venganza” contra los criminales que mataron al principal general iraní.

“Después de años de yihad sincera y valiente contra los demonios y los malvados del mundo y después de años de desear el martirio en el camino de Dios, por desgracia, el querido Soleimani alcanzó esta elevada estación y su sangre pura fue derramada por los más viles humanos. “, decía el mensaje del Líder.

Traducido por Alicia Weiss con información de Times of Israel