Excavando la tierra: las 10 mejores historias de arqueología de Tierra Santa de 2019

Una pequeña leyenda del sello de arcilla del siglo VII A. C. que dice ‘Pertenence a Adoniyahu, administrador real, descubierta recientemente en el proyecto de tamizado de la Ciudad de David, tomada de la tierra excavada bajo el Arco de Robinson. (Eliyahu Yanai / Cortesía de la Ciudad de David).

Una calzada romana conocida como el Camino del Peregrino que se está excavando en el sitio arqueológico de la Ciudad de David en Jerusalén, el 24 de septiembre de 2019. (Luke Tress / Times of Israel).

Sveta Pnik trabajando en el sitio donde se encontró la bulla en la ciudad de David. (Eliyahu Yanai, ciudad de David).

El arqueólogo Aren Maeir (izquierda) supervisa en una capa de destrucción del 830 A C en el Proyecto Arqueológico Tell es-Safi / Gath, julio de 2018. (Amanda Borschel-Dan / Times of Israel).

Algunos de los fragmentos de cerámica de miles de años que se utilizaron para aislar cepas de levadura para producir nuevos lotes de ‘cerveza antigua’, el 22 de mayo de 2019 en Jerusalén. (Judá Ari Gross / Times of Israel).

Como madre de seis hijos, sé que si bien no es kosher elegir al niño que más me gusta, definitivamente hay momentos en que me gustan de manera diferente. Ese es también el caso con mis artículos sobre arqueología para The Times of Israel.

Releyendo lo que escribí en 2019, fue un desafío elegir solo resaltar un puñado de piezas, ya que cada tema es muy interesante. Sin embargo, dado que a menudo me encuentro sentada detrás de una computadora durante horas, en un nivel puramente subjetivo, mis piezas favoritas generalmente implicaban visitar un laboratorio fascinante o salir a un sitio de excavación. Y si hubiese implicado una caminata sudorosa para ver los hallazgos, mucho mejor.

Para la siguiente lista, también he incluido los descubrimientos académicamente “importantes” que llevan nuestro conocimiento de épocas o problemas antiguos, o que nos traen algunos aspectos realmente buenos del pasado.

A continuación se presentan extractos de una selección de 10 historias escritas en 2019.

Arqueología bíblica: de pequeñas impresiones de sellos hasta estructuras construidas para un hombre gigante

El pequeño hallazgo del primer templo podría ser la primera prueba de ayuda sobre el rey bíblico Josías

En marzo, informamos sobre dos minúsculas inscripciones de 2.600 años de antigüedad descubiertas en la excavación de Givati ​​de la ciudad de David que están ampliando enormemente la comprensión de la antigua Jerusalén de fines del siglo VIII A C

Las dos inscripciones, en escritura paleo-hebrea, se encontraron por separado en una gran estructura del Primer Templo en el lapso de unas pocas semanas. Una es un sello de piedra de ágata azulada “(perteneciente) a Ikkar hijo de Matanyahu” ( LeIkkar Ben Matanyahu ). La otra es una impresión de sello de arcilla, “(perteneciente) a Nathan-Melech, adminisrador real” (LeNathan-Melech Eved HaMelech ). Nathan-Melech es nombrado como funcionario en la corte del rey Josías en Dos Reyes.

Las inscripciones “no son solo otro descubrimiento”, dijo el arqueólogo Dr. Yiftah Shalev, de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Más bien, “pintan una imagen mucho más grande de la era en Jerusalén”. Según Shalev, si bien ambos descubrimientos tienen un inmenso valor académico como inscripciones, su valor principal es su contexto arqueológico.

Se encontró una pequeña impresión del sello del Primer Templo con el nombre del “administrador real” de la era bíblica.

Otro descubrimiento de una impresión del sello del Primer Templo fue noticia en septiembre e involucró el descubrimiento en el proyecto de cribado de la Ciudad de David de un sello de arcilla minúsculo del siglo VII AC que decía “Perteneciente a Adoniyahu, el administrador real”.

En la tierra excavada desde los cimientos del Muro de los Lamentos, bajo el Arco de Robinson en 2013, un voluntario del servicio nacional desenterró el sello de letras inscritas de un centímetro con el antiguo nombre hebreo de un personaje encontrado varias veces en la Biblia hebrea, Adoniyahu, literalmente, ” El señor es mi maestro “. (En traducciones inglesas de la Biblia, el nombre se escribe Adonías).

Según el arqueólogo Eli Shukron, esta inscripción es única y “de suma importancia”. El papel de administrador real ( Asher al Habayit ), dijo, aparece varias veces en la Biblia y se utiliza para el ministro de más alto nivel en la realeza. Por ejemplo, el título de administrador real se usó en el Libro del Génesis para la posición de alto poder de Joseph en Egipto.

El nombre Adoniyahu aparece en varias iteraciones en la Biblia, pero no durante las eras que corresponden al siglo VII AC, el período del sello de arcilla.

La nueva inscripción de Adoniyahu ofrece un vínculo potencial con un misterio de 150 años de antigüedad: un primer templo, una tumba rupestre de roca del siglo VII AC, que también está inscrita con “Asher al Habayit”. La inscripción, que hoy se encuentra en el Museo Británico, tiene un nombre parcial que termina con las mismas tres letras hebreas que el de la nueva bulla de arcilla.

Las colosales estructuras antiguas en Gat pueden explicar el origen de la historia de Goliat

Un gigante de un hombre puede haber surgido de una ciudad igualmente gigante. Restos de gran tamaño de arquitectura “enorme” y fortificaciones de una nueva e inesperada capa de la “era bíblica” de la ciudad filistea de Gat fueron desenterrados este verano en el Proyecto Arqueológico Tell es-Safi / Gath en curso.

Mientras que la mayoría de las áreas excavadas anteriormente en el sitio datan de los siglos X y IX AC, esta nueva capa data del siglo XI, cuando, según la narración bíblica en 1 Samuel 17, el futuro rey David mató al gigante Goliat.

“Para aquellos estudiosos que aceptan que David fue una figura histórica, y yo estoy entre ellos, a fines del siglo XI y principios del siglo AC, la época de la fase anterior de la ciudad de Gat, cuyos restos impresionantes fueron encontrados, es el período de tiempo en el que David existió “, dijo a The Times of Israel el profesor de la Universidad de Bar-Ilan, Aren Maeir, director de la excavación Tell es-Safi / Gath. La fecha sigue la cronología de los reyes de Israel y Judá como se presenta en la Biblia.

“Si, de hecho, David se enfrentara a un oponente en un combate individual, a menudo identificado como Goliat, este sería, más o menos, el momento de esta fase temprana de la Edad de Hierro de la ciudad de Gath”, dijo Maeir. Hizo hincapié en que “es difícil decir si hay un núcleo histórico en la historia, y si de hecho hay un núcleo, ¿qué era este núcleo?”.

Segundo Templo y más allá: de Qumran al “Camino del Peregrino’ del Segundo Templo”

En los acantilados de Qumran, una expedición desentierra nuevas cuevas de los Rollos del Mar Muerto

Un cazador beduino y su perro, que trepaban por acantilados rocosos y montañosos sobre el Mar Muerto, vieron una presa probable. El perro lo persiguió hasta la boca de una cueva donde, dentro, los beduinos descubrieron frascos que contenían pergaminos escritos. El hallazgo fue reportado a judíos que vivían en Jerusalén, quienes montaron una expedición al desierto de Judea para recuperarlos. Descubrieron muchos rollos escritos en escritura hebrea, incluidos los libros de la Biblia.

Fue en el año 790 CE.

Los eventos, registrados en una carta escrita por el patriarca sirio oriental Timothy I en 800 EC, anticipan misteriosamente el famoso (re) descubrimiento de 1946 en Qumran del tesoro de antiguos textos sagrados que ahora conocemos como los Rollos del Mar Muerto.

Para un nuevo equipo de excavadoras Qumran, que terminó una tercera temporada de excavación en lo alto sobre el Mar Muerto en enero, la historia es un faro de esperanza.

“Los beduinos no fueron los primeros en encontrar los rollos en 1947”, dijo el Dr. Oren Gutfeld, codirector de la Excavación Cave 53-Qumran.

La pregunta es: ¿serán los saqueadores o los arqueólogos, los que descubrirán los pergaminos restantes?

En un antiguo camino al Templo, innovación arqueológica, misterio y disputa.

Estamos caminando por un camino de dos milenios recién excavado, que alguna vez fue utilizado por decenas de miles de judíos en Jerusalén durante los tres festivales anuales de peregrinación: Pascua, Shavuot y Sucot.

Los arqueólogos e historiadores llaman al camino subterráneo la “Calle escalonada”. Aquellos que prefieren vincular el pasado judío de Jerusalén con su presente tienden a llamarlo el “Camino de los peregrinos” o el “Camino de peregrinación”. Fue construido a partir de 20 CE por los romanos, dijo el arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Ari Levy, y se completó bajo el gobierno de Poncio Pilato en aproximadamente 30 CE. Un estudio reciente de 100 monedas recogidas bajo el pavimento en el sitio parece confirmar esta datación.

Pero los romanos encubrieron todo su arduo trabajo solo 40 años después como un efecto secundario de la destrucción de Jerusalén en el año 70 EC. Enterrados bajo tierra y escombros, los adoquines se conservan muy bien, casi en perfecto estado.

Hoy, un vecindario árabe de 20.000 almas prospera cinco metros por encima de estos adoquines antiguos. Esa es una de las razones por las que las excavaciones han suscitado críticas por parte de los gobiernos internacionales y los medios de comunicación, que condenan al Parque Nacional de la Ciudad de David, y a su financiador, la organización privada de derecha Elad, por excavar allí. El vecindario solo se convirtió en parte de la moderna Jerusalén israelí después de la Guerra de los Seis Días de 1967.

El Parque de la Ciudad de David es un sitio turístico muy popular, pero también un punto de encuentro donde se encuentran las políticas antiguas y modernas. Sin embargo, junto con su ubicación controvertida, es la metodología de la excavación, su excavación horizontal, lo que tiene a algunos arqueólogos en pie de guerra.

Tesoros de los siglos V y VI.

Primera representación artística de la historia del Éxodo poco conocida, descubierta en Galilea

Recientemente se descubrieron dos nuevos mosaicos bíblicos tecnicolor en una sinagoga de 1.600 años de antigüedad en la ciudad galilea de Huqoq, uniéndose a una creciente colección de arte, anunció el profesor Jodi Magness de UNC-Chapel Hill en julio.

Los mosaicos recién desenterrados incluyen la representación artística más antigua conocida de la poco conocida historia de Éxodo de Elim y una representación parcialmente conservada de las cuatro bestias grotescas del Libro de Daniel, que señalan el final de los tiempos.

La identificación de Elim en la representación se confirma con una inscripción sobre la puerta, que dice: “Y llegaron a Elim”.

El panel Elim es interesante para Magness, ya que generalmente se considera un episodio bastante menor en los vagabundeos por el desierto de los israelitas, lo que plantea la pregunta de por qué fue significativo para esta congregación judía en la Baja Galilea”, dijo.

Según el comentario bíblico del erudito rabínico francés Rashi (Shlomo Yitzhaki, 1040-1105), quien citó fuentes rabínicas anteriores, las 12 fuentes de agua mencionadas en Éxodo 15 corresponden a las 12 tribus de Israel y las 70 palmeras son los 70 ancianos. .

Como se cree que la sinagoga se construyó a principios del siglo V, ¿podría el mosaico, ensamblado en el siglo V, ser un mensaje subliminal sobre los poderes menguantes de los ancianos del Gran Sanedrín, disuelto por el Imperio Bizantino en 425 CE?

Cuentos de una cripta: ¿arrojar luz sobre una misteriosa mujer? – ‘glorioso mártir’

Ubicada en medio de la nada, una iglesia masiva del siglo VI fue un hallazgo inesperado cuando los arqueólogos realizaron pruebas de rutina en Ramat Beit Shemesh cuatro años antes de la construcción de un barrio ultraortodoxo.

Pero aunque la iglesia misma fue una sorpresa, su intrigante mosaico dedicado a un “mártir glorioso” es aún más misterioso. ¿Quién era él o tal vez ella?

Sondeando la intriga, The Times of Israel recorrió el impresionante complejo de la iglesia, la exhibición que acompañaba en el Museo de las Tierras de la Biblia y seguía bajo una madriguera de conejos. Después de consultar con un antiguo experto griego, el Dr. Leah di Segni de la Universidad Hebrea, ahora sabemos que según la gramática de la inscripción, la gloriosa mártir podría haber sido una mujer.

Di Segni incluso ofreció una candidata, la Santa Primera Mártir Thecla la Igual a los Apóstoles, cuya fiesta se celebró en octubre, el mes en que la iglesia y sus mosaicos se anunciaron al público.

Avances científicos modernos: degustaciones e imágenes del pasado

Científicos israelíes elaboran innovadora ‘cerveza antigua’ a partir de levadura de 5.000 años de antigüedad

Utilizando levadura que permaneció inactiva durante miles de años, un equipo de biólogos, arqueólogos y fabricantes de cerveza israelíes ha preparado con éxito la cerveza que Goliat de Gath pudo haber probado cuando se dispuso a encontrarse con un joven pastor llamado David. Y suponiendo que el plantación inicial de semillas esté asegurada, pronto la cerveza también llegará a los supermercados.

En un experimento interdisciplinario a largo plazo de varios pasos, los científicos aislaron seis cepas de levadura de 21 fragmentos de vasijas de cerveza o vino excavados en cuatro sitios antiguos de Tierra Santa.

Malecón de 7,000 años de antigüedad, construido para bloquear el aumento del nivel del mar, encontrado en las afueras de la costa de Haifa

Un equipo internacional de arqueólogos submarinos ha descubierto el malecón artificial más antiguo conocido de la costa de Haifa, según un artículo publicado en la revista científica PLOS ONE de la Biblioteca Pública de Ciencias.

El antiguo malecón se encuentra en el sitio arqueológico submarino de Tel Hreiz, un asentamiento neolítico que prosperó cerca de la actual Haifa, alrededor de 7.500-7.000 años atrás. Según los autores del artículo, el muro fue construido para evitar el aumento del agua de mar de los glaciares que se derriten. Antecede en 3.00 años a los otros muros de contención antiguos.

“El malecón es único para el período y es la defensa costera más antigua conocida en todo el mundo”, escribe el grupo de investigadores de la Universidad de Haifa, la Universidad de Flinders en Australia, la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad Hebrea.

El muro fue descubierto en 2012. Después de años de estudio, los investigadores concluyeron que los residentes construyeron el malecón de más de 100 metros de largo con rocas de hasta 1 metro de tamaño que fueron tomadas de los cauces de los ríos a unos 1-2 kilómetros de su aldea. Las grandes rocas eran de piedra caliza o piedra kurkar y pesaban entre 200 y 1.000 kilogramos cada una.

El zigzagueante malecón fue planeado y construido intencionalmente con varios estilos de construcción para evitar el aumento del agua, escriben los autores.

Conozca a los denisovanos: el análisis genético de alta tecnología finalmente le da una cara a los humanos antiguos

Un innovador método israelí de análisis genético finalmente da una cara al pariente antiguo “más nuevo” de la humanidad, los Denisovanos.

Descubiertos en una cueva siberiana en 2008, los denisovanos coexistieron con los neandertales y el moderno Homo sapiens hace unos 100.000 años. Sin embargo, a diferencia de sus parientes neandertales, la escasez de restos de Denisovan verificados y su estado altamente fragmentado, hasta ahora ha hecho imposible crear una imagen anatómica de este hombre (o mujer) primitivo.

Una innovadora técnica israelí, publicada en la prestigiosa revista Cell en septiembre, afirma finalmente levantar el velo.

Utilizando la secuenciación de código abierto del antiguo ADN de Denisovan tomado de un solo fragmento óseo, un equipo de investigadores encabezado por el profesor Liran Carmel y el Dr. David Gokhman de la Universidad Hebrea dice que ha descubierto un método para reconstruir los rostros de nuestros familiares muy lejanos. Los profesores Eran Meshorer de la Universidad Hebrea, Yoel Rak de la Universidad de Tel Aviv y Tomas Marques-Bonet del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona (UPF-CSIC) también contribuyeron al estudio.

Como se dio a conocer en una conferencia de prensa de la Universidad Hebrea de Jerusalén en septiembre, los denisovanos se parecían mucho a nosotros.

La prestigiosa revista científica Science anunció en diciembre que la reconstrucción de los científicos del rostro de una niña antigua, una prima evasiva de los humanos modernos y los neandertales, ganó la categoría de “People’s Choice” de su concurso “Avance del año”.

Traducido por Alicia Weiss con información de Times of Israel