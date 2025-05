Espionaje en EE. UU.: un ex agente de la CIA confesó haber trabajado para China – William Acosta

El investigador internacional William Acosta explicó los detalles del caso y advirtió sobre las fallas estructurales que permiten la filtración de información sensible en agencias de inteligencia.

El ex oficial de la Policía de Nueva York y actual CEO de Equalizer Investigation, William Acosta, en diálogo con Leo Moumdjian, analizó el reciente caso de un ex contratista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que se declaró culpable de espiar para el gobierno chino. Según Acosta, el hombre, que trabajó en la CIA durante más de tres décadas y luego continuó como contratista, operaba bajo la fachada de conferencias académicas y comerciales, mediante las cuales obtuvo acceso privilegiado a información clasificada.

La investigación reveló que el ex agente no se había registrado como agente extranjero, condición obligatoria para quienes actúan en nombre de gobiernos foráneos dentro del territorio estadounidense. Acosta explicó que este tipo de omisiones evidencian debilidades en los sistemas de control interno, especialmente cuando se trata de exfuncionarios de alto rango que, por su trayectoria, no siempre son auditados con la rigurosidad que requiere su acceso a datos sensibles.

“El daño es irreversible”, advirtió Acosta, quien recalcó que, aunque existen unidades de contrainteligencia altamente capacitadas, una vez que la información se filtra, las consecuencias afectan la seguridad nacional a largo plazo. Además, el entrevistado señaló que este individuo logró establecer vínculos con legisladores de origen cubano en Miami y recibió el respaldo institucional de una universidad pública de Florida, lo que le otorgó mayor legitimidad ante terceros.

La conversación también abordó otros temas de seguridad internacional, como el papel de las redes criminales transnacionales en la trata de personas. Acosta citó casos documentados en México y Venezuela, donde mujeres migrantes, muchas de ellas con formación profesional, son captadas y explotadas por organizaciones que se aprovechan de su vulnerabilidad. “Cuando una persona pierde su individualidad y es sometida por completo, deja de ser libre. Es un delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley”, afirmó.

Finalmente, el especialista destacó la necesidad de revisar políticas migratorias, reforzar auditorías y promover una cultura institucional que limite los abusos de poder. A su juicio, el caso del ex contratista de la CIA representa una llamada de atención que excede lo anecdótico y exige reformas estructurales inmediatas.

