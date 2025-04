“No me olvido de vos”: La amistad entre Kisak Mouradian y el Papa Francisco

En diálogo con Tarde o Temprano, conducido por Leo Moumdjian, el ex primado de la Iglesia Apostólica Armenia, Monseñor Kisak Mouradian, compartió anécdotas y reflexiones sobre su larga relación con el Papa Francisco, a quien conoció cuando aún era Jorge Bergoglio, obispo auxiliar de Buenos Aires.

“Nos conocimos cuando él trabajaba con el cardenal Cuarachino, y desde entonces iniciamos actividades ecuménicas juntos”, relató Mouradian. Uno de los momentos más simbólicos fue el lavado de pies que realizaron en conjunto en la Plaza de Mayo durante el año 2000, junto al obispo anglicano David Leake.

La relación, según explicó el ex arzobispo, se profundizó aún más tras la tragedia de Cromañón. “Me llamó especialmente para hacer una oración por los fallecidos. Fue un gesto muy humano, muy suyo”, recordó. Esa cercanía continuó incluso cuando Bergoglio asumió como Papa. “Una vez, cuando los medios ya lo mencionaban como posible candidato, le dije en broma: ‘Si te eligen, no te olvides de mí’. Y él me respondió: ‘Bueno, por lo menos puedo ponerte de jefe de la Guardia Suiza’”, contó entre risas.

Uno de los hitos que Mouradian considera más trascendentes fue el reconocimiento del genocidio armenio por parte del Papa en 2015, en una misa celebrada en el Vaticano. “Ese gesto no fue improvisado; él ya lo mencionaba en Buenos Aires, cada 24 de abril, durante nuestras oraciones en la Catedral Metropolitana”, señaló.

Finalmente, el ex primado destacó el fuerte compromiso de Francisco con la paz y el diálogo interreligioso. “Él creía profundamente en la convivencia entre los pueblos. Por eso, cuando fue a Armenia también quiso pasar por Azerbaiyán y Georgia. Para lograr la paz, hay que hablar con todas las partes”, concluyó.

