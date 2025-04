Pesaj: La judería internacional lanza un llamamiento para los rehenes

Esta semana celebramos Pésaj, la fiesta de la libertad. Pero, ¿de qué libertad estamos hablando cuando 59 de nosotros seguimos prisioneros en el infierno de Hamás?”. Una pregunta, planteada por la ex rehén Liri Albag, que resuena con fuerza en los hogares y plazas de Israel y es compartida por familias judías de todo el mundo. Por segundo año consecutivo, la festividad que conmemora la liberación de los judíos de Egipto está entrelazada con un doloroso presente: el de 59 israelíes que han sido rehenes de los terroristas de Hamas durante 18 meses.

La mesa del Séder, el corazón de la celebración familiar estará incompleta para muchos. La red de las principales organizaciones judías del mundo también se ha estrechado en torno a este vacío. “Esta noche de Pésaj, 59 de nuestros hermanos y hermanas no están reunidos con nosotros para el Séder. Su grito de libertad sacude a todos los judíos en todas partes del mundo”, se lee en el comunicado emitido por la Agencia Judía, las Federaciones Judías de América del Norte, Keren Hayesod y la Organización Sionista Mundial. “Rezamos y esperamos que el próximo Día de la Libertad marque el camino hacia la libertad para nuestros hermanos y hermanas retenidos como rehenes”. Este Pesaj, como el anterior, “nuestros pensamientos y oraciones estarán con ellos”.

La declaración no es solo un llamamiento a la memoria, sino también un llamamiento a la cohesión. En un año marcado por las fracturas políticas internas en Israel y una creciente ola de antisemitismo en el extranjero, las instituciones judías piden el fin de las divisiones: “El éxodo de la esclavitud a la libertad es un valor del que nuestro pueblo creció al comienzo de su viaje. Hacemos un llamado a toda la Casa de Israel para que supere las divisiones y disputas frente a las aguas tormentosas. Cuando el mar se abra ante nosotros, podremos marchar juntos, todos nosotros como uno, hacia la Tierra Prometida”.

Una reflexión que también comparten las más altas autoridades religiosas de Israel. En una declaración conjunta, los rabinos jefes de Israel, Kalman Ber (asquenazí) y David Yosef (sefardí), pidieron que se incluyera una oración especial por los rehenes durante el Seder. La propuesta es recitarlo después de la comida, en correspondencia con el pasaje “Derrama tu ira sobre las naciones que no te reconocen”: “Es muy difícil celebrar la noche del Seder mientras nuestros hermanos están sentados en la oscuridad y en la muerte… Así como redimiste a nuestros padres, así redime por mí a tus hijos que aún están cautivos”.

Durante 552 días, las familias de los secuestrados han continuado movilizándose para mantener la atención en alto y también lo harán en Pésaj reuniéndose en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. “El verdadero significado de la Pascua no es solo comer matzá y cantar. Es entender que hoy seguimos luchando por la libertad universal. La Hagadá nos invita a sentir la esclavitud y el éxodo, pero también a actuar”, recordó en días pasados Ditza Or, madre del secuestrado Avinatan Or.

Una invitación que resuena en la conclusión del mensaje de las comunidades mundiales: “Deseamos al pueblo de Israel una fiesta de libertad y esperanza. Que lo celebremos con unidad y hermandad, redescubriendo lo que nos une y acercando los corazones, en el espíritu de la temporada”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai