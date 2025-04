La FAI despedirá a los reservistas que firmaron una carta exigiendo la priorización de los rehenes sobre la guerra

Es probable que 60 en reservas activas sean expulsados, pero la mayoría de los 1.000 firmantes son veteranos, que ya no sirven; la carta llama a poner fin a la guerra, pero no a negarse a servir; las FDI dice que los soldados no pueden “usar la marca de la Fuerza Aérea” para la protesta política.

Un grupo de cerca de 1.000 veteranos de la Fuerza Aérea Israelí, la gran mayoría de ellos en retirada, publicó una carta el jueves exigiendo el regreso de los rehenes a Gaza, incluso si viene a costa de poner fin por completo la guerra contra Hamas.

Después de que se publicara la carta, el ejército se movió para despedir a todos los reservistas en servicio activo que la firmaron, diciendo que los soldados no pueden usar la “marca de la Fuerza Aérea Israelí” para protestar por asuntos políticos.

La carta no pidió una negativa general a servir, como se había informado anteriormente, sino que instó al gobierno a priorizar la liberación de rehenes sobre la continuación de la guerra en Gaza, que los firmantes argumentan que ahora sirve para “intereses políticos y personales” más que a la seguridad nacional.

“La continuación de la guerra no promueve ninguno de los objetivos declarados de la guerra, y provocará la muerte de los rehenes, de soldados de las FDI y de civiles inocentes”, dice la carta, que se publicó como anuncio en varios periódicos israelíes.

“Como se ha demostrado en el pasado, solo un acuerdo [con el grupo terrorista de Hamas] puede devolver a los rehenes de forma segura, mientras que la presión militar conduce principalmente a la muerte de rehenes y al peligro de nuestros soldados”, agregó. “Hemos llamado a todos los ciudadanos de Israel a movilizarse para la acción”.

El ejército dijo más tarde el jueves que descubrió que solo 60 de los que firmaron la carta eran reservistas activos. Entre los 60, solo un puñado eran pilotos competentes, mientras que el resto ha estado sirviendo en puestos de sede, según un examen de las FDI de los firmantes.

Es probable que esos 60 sean despedidos.

Los 900 firmantes restantes eran veteranos jubilados de la FAI y nombres que eran desconocidos para los militares.

Unos 40 reservistas en servicio activo que estaban inicialmente en la carta retiraron sus firmas antes de su publicación después de que la IAF mantustuyera conversaciones con ellos.

Entre los firmantes se encontraban el ex jefe de gabinete de las FDI y comandante de la IAF, Dan Halutz, y Nimrod Sheffer, ex jefe de la Dirección de Planificación de las FDI.

Jefe de la IAF, Mayor General Tomer Bar había tratado de evitar la publicación de la carta, que originalmente estaba programada para ser publicada el martes.

Después de su publicación, Bar, junto con el Jefe de Estado Mayor de las FDI, teniente Eyal Zamir, se movió para despedir a los reservistas activos que firmaron la carta, y las FDI dicen que no tiene ningún problema con que los reservistas protesten por cualquier asunto en sus vidas civiles, siempre y cuando lo hagan sin usar el nombre de los militares o su papel.

Dado que la carta fue firmada por “personal aéreo en reservas y jubilados”, el ejército dijo que no podía aceptar una situación en la que los reservistas “usen la marca de la Fuerza Aérea Israelí” para protestar contra asuntos políticos.

Eyal Zamir, centro, jefe de Shin Bet, Ronen Bar, derecha, y jefe de la Fuerza Aérea de Israel, Mayor General. Tomer Bar en el centro de mando subterráneo de la IAF en el cuartel general militar en Tel Aviv, 18 de marzo de 2025.

“Es inconcebible que alguien haga un turno en el centro de mando [de la IAF] y salga después y exprese desconfianza en la tarea”, agregó las FDI, diciendo que está operando únicamente por “intereses de hecho” y trabajando para lograr los objetivos de la guerra, especialmente el regreso de los rehenes.

Negativa a servir

Después de que los militares dijeran que despedirían a los reservistas activos que firmaron la carta, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó su apoyo a la decisión en una declaración el jueves en la que afirmó que se habían negado a servir: “La negativa a servir es una negativa a servir, incluso si solo se insinúa en un lenguaje blanqueado. Las declaraciones que debilitan a las FDI y fortalecen a nuestros enemigos en tiempos de guerra son imperdonables”.

Netanyahu llamó a los firmantes “un grupo de extremistas marginales que están tratando una vez más de romper la sociedad israelí desde dentro. Intentaron hacerlo antes del 7 de octubre y Hamas interpretó las llamadas de rechazo como una debilidad”.

En medio de las protestas masivas contra el plan de revisión judicial del gobierno en 2023, varios grupos de reservistas, incluido el de la IAF, emitieron declaraciones diciendo que se negarían a servir bajo un régimen que ya no consideraban democrático. Sin embargo, las FDI han dicho que Hamas había planeado el ataque con al menos un año de anticipación.

Netanyahu acusó a los firmantes de “actuar hacia un objetivo: derribar al gobierno. No representan a los soldados ni al público”.

Respondiendo a la carta, el Ministro de Defensa Israel Katz criticó a los reservistas que la firmaron, diciendo: “Rechazo firmemente la carta de los reservistas de la Fuerza Aérea y el intento de socavar la legitimidad de la guerra justa que el FDI está librando en Gaza por el regreso de los rehenes y la derrota de la asesina organización terrorista Hamas”.

“Confío en el juicio del jefe de estado mayor y del comandante de la Fuerza Aérea y estoy convencido de que manejarán este fenómeno inaceptable de la manera más apropiada”, agregó su declaración.

Los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí se preparan para ataques aéreos contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen, el 26 de diciembre de 2024.

El diputado del sionismo religioso de extrema derecha Simcha Rothman también criticó la carta, pidiendo que todos los firmantes “sean despedidos del ejército” y diciendo que la carta es “parte de una campaña de los medios” para socavar al gobierno.

Almog Cohen, un legislador del partido de extrema derecha Otzma Yehudit del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, llamó a la carta “otra invitación abierta a la próxima masacre”.

“Los firmantes, incluido un ex jefe de gabinete, continúan comerciando con la sangre de nuestros niños con irresponsabilidad criminal, usando cínicamente su rango militar”, dijo. “Mi demanda del jefe de personal es despedir inmediatamente a aquellos que están sirviendo y revocar los rangos y las pensiones militares de aquellos que ya no están sirviendo. Cualquier tratamiento indulgente conducirá al colapso de las FDI”.

“El enemigo está afilando sus cuchillos y la sangre de las víctimas en la frente de los refuseniks que casi están pidiendo otra masacre”, concluyó Cohen.

El ejército despidió recientemente a al menos dos oficiales reservistas por negarse a servir, incluido el navegante de combate de la fuerza aérea Alon Gur, quien dijo que les dijo a sus superiores que “se cruzó una línea”, que el estado estaba “de nuevo abandonando a sus ciudadanos a plena luz del día” y que no puede continuar sirviendo.

Según los informes, las FDI vieron esos incidentes como casos aislados, pero varios altos funcionarios de las FDI estaban preocupados de que la negativa a servir pudiera convertirse en un fenómeno mayor entre los reservistas.

En el apogeo de las protestas de 2023 contra la revisión judicial, cientos de reservistas de las FDI firmaron declaraciones diciendo que ya no se presentarían para el servicio de reserva en protesta por el gobierno que avanzaba en sus planes de restringir el poder judicial.

Sin embargo, cuando estalló la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, ataques y masacres liderados por Hamas, casi 300.000 reservistas se presentaron al servicio, marcando la mayor convocatoria de reservistas en la historia de Israel.

