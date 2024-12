El escándalo en DAIA continúa

Nos referimos por este medio a vuestra carta de fecha 27 de noviembre de 2024, la cual estábamos en curso de responder cuando “sorpresivamente” recibimos en la sede de la DAIA una notificación de la Inspección General de Justicia solicitando determinada información en el marco de la apertura de un sumario.

Ante ese inesperado evento, claramente conexo a vuestros intentos de ensuciar vilmente el acto asambleario y electoral que nuestra querida comunidad llevó a cabo el pasado 19 de noviembre de 2024, resolvimos postergar la presente respuesta para antes reflexionar sobre el tenor que debía tener la misma ante la evidente falsedad y/o incumplimiento de los compromisos e intenciones que expresaron en vuestra carta, a saber:

(i) No es cierto que no hayan escalado el asunto ante el órgano de contralor, pues claramente la actuación de la I.G.J. está direccionada por un previo obrar de vuestra parte.

(ii) No es cierto que quisieran evitar la exposición pública y denuncias, pues han divulgado la carta que nos enviaron, han promovido la actuación de la I.G.J.

(iii) No es cierto que cuiden a nuestra comunidad, pues el compromiso y pedido de confidencialidad expresado al final de vuestra carta, han sido sólo palabras vacuas no acompañadas de una acción consecuente.

(iv) No es cierto que quieran evitar daños al prestigio de nuestra

institución y salvaguardar a nuestra comunidad del accionar antisemita, pues todo vuestro accionar demuestra lo contrario.

Sentado lo anterior, con relación al contenido de vuestra carta y a los firmantes de la misma, queremos manifestar lo siguiente:

• Es cuando menos dudosa la representación de las instituciones que invocan, toda vez que algunas de ellas han expresado no avalar vuestra carta ni acompañar vuestras opiniones.

• Sin lugar a dudas, la elección y la Asamblea Ordinaria realizadas el pasado 19 de noviembre de 2024 se llevaron a cabo con absoluta transparencia y normalidad, finalizando con el contento general de la comunidad, y particularmente con el fraternal y contundente abrazo de los candidatos de ambas listas,

quienes demostraron ante toda la masiva asistencia, la aceptación del resultado electoral mediante la firma del acta labrada por el Consejo Electoral, expresando además la mutua predisposición para seguir trabajando en beneficio de una comunidad judía unida y pujante.

Con relación a la cantidad de delegados (votos) a los que tenía derecho cada entidad en esta última elección, la observación que ustedes efectúan se sustenta claramente en un error de interpretación de vuestra parte. Todas las instituciones votaron con la cantidad de delegados /votos a los que tienen derecho en razón de la cantidad de miembros, conforme lo dispone el estatuto, del mismo modo que ha ocurrido en las elecciones y asambleas ordinarias de años anteriores. Es llamativo que en esas otras ocasiones, cuando el resultado fue favorable a vuestros intereses, nada

Con relación a vuestras observaciones sobre AMIA, Vaad Hakehilot, y OSFA WIZO, dichas instituciones fueron representadas de la misma forma que en las elecciones y asambleas previas, incluso las realizadas en 2012 y 2015, no hubo ninguna anomalía ni cuestión irregular, tampoco distinta. Es dable informar que ya en nuestros registros el Vaad Hakehilot ejerce su derecho a voto desde antes del año 2009, y que la OSFA WIZO desde antes del año 2009 ejerce sus cuatro votos.

En cuanto a lo demás, reafirmamos que todo el proceso se desarrolló de manera normal y habitual, tanto la documentación relacionada a la Asamblea Ordinaria como el listado de entidades, del mismo modo que en los procesos asamblearios de años anteriores se encontraba a disposición de las instituciones. De hecho, muchas instituciones se acercaron a efectuar consultas o desasnar dudas sobre dicha información. Asimismo, cabe destacar que ninguna institución, antes ni durante el proceso asambleario y electoral, objetó las reglas que oportunamente y en ejercicio de la facultad reglamentaria que otorga el estatuto, se estipularon para ordenar la participación en la Asamblea Ordinaria y Electoral

Esperamos haber aclarado vuestras inquietudes y que nuestras explicaciones hayan erradicado las dudas planteadas. Nos hubiera gustado tratar este asunto con discreción, pero no ha sido posible por lo ya expuesto al inicio.

Claramente ha quedado en evidencia, que el peor enemigo de nuestra comunidad es aquél que emerge de nuestro propio núcleo, sembrando falsedades, buscando desunión y debilitando nuestra hermandad con mentiras.

Sr. Alejandro Zuchowicki Dr. Jorge Knoblovits

Secretario General Presidente

Al respecto Jonathan Lemcovich, ex presidente de la sociedad hebraica Argentina y actual tesorero publicó el siguiente tuit:

La actual dirigencia de

sigue faltándole el respeto a sus afiliadas y a los dirigentes comunitarios. El Miércoles 27/11 presentamos una nota administrativa pidiendo explicaciones sobre porque HABIA MAS VOTANTE QUE VOTOS POSIBLES en las elecciones. https://drive.google.com/file/d/1MJVw4j1kV4luGTDQoFhEzQe66IdDcdrL/view?usp=sharing…

En lugar de darnos una respuesta seria con la información necesaria para clarificar, la DAIA mando a la prensa información FALSA sobre explicaciones que habría dado y nunca dio. EL camino más fácil y rápido habría sido explicar porqué sobran votos. En lugar de eso eligen, difamar, insultar, agredir y acusarnos a nosotros de tener mala fe. Esto se habría solucionado fácilmente explicando o mostrando los votos que corresponden a cada entidad y donde están las diferencias con los votos del padrón original, de acuerdo al estatuto. Lo único que pedimos es que se respeten las leyes, los estatutos y que todos ayudemos a fortalecer Institucionalmente a la

. Dejo para vuestra lectura la respuesta del presidente de la DAIA

recibida hoy 3/12 hace unos pocos minutos, sin dar ningun tipo de respuesta y siguiendo el modelo de agresión y difamación, ante su impotencia de responder unas simples preguntas.

https://drive.google.com/file/d/1i0Qux4SfeCvNg56YGFceDWkOQmy2rOfE/view?usp=sharing…

Hay un claro intento de confundir a la comunidad haciéndole creer que la víctima es el victimario. ESO NO VA MÁS.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai