Dulces palabras de Gal Gadot a su hija por su bat mitzvah

La actriz israelí Gal Gadot, siempre muy activa en su red social compartió unas palabras para su hija mayor Alma, quien celebra su bat mitzvah. La publicación ya consiguió más de 1 millón 600 mil me gusta:

“Mi bebé está celebrando su bat mitzvah. No puedo creer la increíble persona en la que te has convertido”.

Tu alegría, humor, curiosidad y gran corazón tuyo son absolutamente magnéticos.

Me enseñas mucho sobre la maternidad, la vida y sobre mi misma.

Gracias por elegirme para ser tu madre, por elegirnos para ser tus padres.

No hay montaña demasiado alta para ti, ni océano demasiado ancho y profundo que no puedas conquistar.

Te amo por siempre y para siempre, Ima.

