Las mejores películas románticas judías

Si bien ciertamente hay muchos judíos en Hollywood tanto frente como detrás de la cámara, ha habido sorprendentemente pocas películas en las que dos personajes judíos identificables encuentren el amor entre sí.

Los judíos en la pantalla tienden a estar enamorados de los no judíos.

El típico personaje masculino judío en particular en innumerables películas, entre ellas Annie Hall, Cuando Harry conoció a Sally y Keeping the Faith, se enamora de una no judía, generalmente rubia. Podríamos especular sobre por qué, los opuestos se atraen y todo eso, pero si has decidido pasar el Día de San Valentín viendo películas románticas en las que ambos miembros de una pareja también son miembros de la tribu, tendrás que buscar mucho.

Por supuesto, siempre puedes complementar las películas de Hollywood con películas israelíes, donde las parejas judías son casi la norma. Aquí hay algunas sugerencias.

1. Crossing Delancey : esta peculiar comedia romántica pregunta si una joven literaria (Amy Irving) puede encontrar la felicidad con un hombre (Peter Riegert) en el Lower East Side donde vende encurtidos. Alerta de spoiler: por supuesto que puede, pero no sin superar algunas complicaciones agradables. La directora, Joan Micklin Silver, fallecida recientemente, también hizo Hester Street en yiddish.

2. Yentl : esta película de Barbra Streisand, basada en una historia de Isaac Bashevis Singer, es una elección obvia. El drama de flexión de género estaba un poco adelantado a su tiempo y presentaba a Streisand haciéndose pasar por un varón para estudiar Talmud y enamorarse de una compañera de estudios de yeshivá (Mandy Patinkin). En un giro, la prometida del estudiante (una vez más, Amy Irving) está enamorada de Yentl, atraída por su gentileza y los dos se casan y, bueno, es complicado. Si desea una historia de amor más convencional protagonizada por Streisand, puede probar The Way We Were, en la que se enamora perdidamente de un goy totalmente estadounidense interpretado por Robert Redford.

3. El plan de la boda – La comedia romántica de Rama Burshtein está protagonizada por Noa Koler como una mujer joven que se volvió ultraortodoxa y ama su fe, pero tiene problemas para casarse. Cuando se separa de su prometido solo unas semanas antes de la boda, está decidida a encontrar un novio de inmediato y no perder su depósito del salón de bodas. Si bien todos piensan que está loca, la hermosa planificadora de bodas casada (Amos Tamam de Srugim) es muy comprensiva.

4. Olvídate de París : Billy Crystal dirigió y protagoniza esta comedia romántica en la que interpreta a un árbitro de la NBA que se involucra con Debra Winger, que interpreta a una ejecutiva de una aerolínea. No es la película más original del mundo: se vuelven locos entre ellos, pero no pueden vivir sin el otro, yada yada yada, como dirían en Seinfeld, pero es un placer ver los protagonistas.

5. Fiddler on the Roof – Esta película presenta varias historias de amor, de Tevye y su esposa, quienes se enamoraron solo después de casarse, y tres de las hijas de Tevye. Pero es el amor duradero de la pareja mayor lo que permanecerá contigo, al igual que su himno al amor probado por el tiempo, “Do You Love Me?” Tal vez la más vista y conocida universalmente de la filmografía judía.

6. Yossi & Jagger – La película de 2002 de Eytan Fox fue pionera en su descripción de dos soldados de las FDI hombres que están muy enamorados. Algunos han llamado a su clinch en la nieve el beso más romántico de las películas israelíes. Esta película convirtió a Yehuda Levi en una de las estrellas más importantes de Israel y ganó un Premio al Mejor Actor por Ohad Knoller en el Festival de Cine de Tribeca.

Si no alcanza a ver todas estas películas en este San Valentín tendrá tiempo hasta Tu Beav que es el día del amor de la tradición Judía.

Con información de JP.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.