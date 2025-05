Jean Mary Kesner: “Haití necesita un cambio drástico para salir del círculo de la corrupción y la violencia”

En una entrevista con el programa Tarde o Temprano, Jean Mary Kesner, politólogo nacido en Haití y radicado en Miami, compartió una mirada crítica y profundamente humana sobre la situación actual de su país natal. Con una trayectoria académica y social desarrollada entre Haití y Argentina, Kesner expresó que Haití atraviesa una de sus etapas más dolorosas y desarticuladas desde el punto de vista institucional. “Hoy Haití se ha transformado en una industria del dolor”, afirmó.

El politólogo lamentó que el país haya pasado de una democracia frágil a un régimen dominado por bandas armadas, en el que “las organizaciones criminales regulan la vida diaria” y en donde “la corrupción y la falta de educación han hecho imposible cualquier organización social a largo plazo”. Según Kesner, muchos de los funcionarios haitianos actuales fueron formados en el exterior y responden más a intereses internacionales que a los del pueblo haitiano. “No son personas ignorantes, sino gente muy bien preparada que al volver al país trabajan para otros poderes”, advirtió.

Sobre su experiencia en Argentina, Kesner destacó que fue una etapa formativa y positiva. Durante los diez años que vivió en Rosario y en Buenos Aires, estudió Ciencias Políticas, realizó trabajo voluntario y logró integrarse a la sociedad argentina. “Argentina me permitió crecer. Fue una experiencia muy enriquecedora”, reconoció. También mencionó que extraña ciertos aspectos del país, como la vida social, el invierno y el café en Buenos Aires.

Consultado sobre posibles soluciones para la crisis haitiana, Kesner consideró que se necesita un cambio profundo, aunque aclaró que no cree en soluciones violentas. “La revolución de la que tanto se habla no llega. Lo que hace falta es un cambio drástico y medidas excepcionales”, sostuvo. En ese sentido, mencionó el modelo de liderazgo fuerte como el del presidente Nayib Bukele en El Salvador, no como una solución definitiva, pero sí como una posible vía transitoria en contextos de emergencia: “No es la mejor opción, pero es una opción que podría aplicarse en un tiempo bien definido para ordenar el caos”.

Kesner concluyó con una reflexión sobre el rol del pueblo haitiano: “El haitiano tiene historia, tiene fuerza, pero no tiene oportunidades. Muchos jóvenes con sueños terminan sin opciones, atrapados en un sistema que los empuja a emigrar o integrarse a las redes de violencia. Sin educación y sin esperanza, el ciclo se repite”.

