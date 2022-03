Putin es un autócrata, ahora, claramente convertido en un dictador sangriento

El Excanciller Jorge Faurie, dialogó con Radio Jai, sobre la postura de la Argentina frente a la invasión rusa a Ucrania.

“La posición argentina frente al conflicto en Ucrania ha sido tibia, confusa, cambiante, características que ha incorporado este gobierno en su política exterior”. Indicó que no fuimos capaces en los primeros cinco días del conflicto, reconocer que lo que ocurría en Ucrania era la invasión a un país medio, por una superpotencia militar, y que se estaban cometiendo enormes violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, de lesa humanidad, que continúan hoy, en el séptimo día de invasión.

“Ucrania da muestras de una gran valentía y sacrificio y defienden su tierra, por lo cual, resulta más trágico que la Argentina no tenga la hidalguía de reconocer las características de este conflicto y estar apartado del consenso mundial, dado que la mayor parte de los países del mundo entiende que Rusia es un agresor despiadado”, lamentó.

Según Faurie, se han hecho manifestaciones en la Asamblea de las Naciones Unidas, en el consejo de derechos humanos en Ginebra, en la Asamblea de Desarme, en la OEA; y prácticamente, todos los foros multilaterales están en contra de lo que ha hecho Rusia, y tratan de mantenerlo aislado, con las sanciones de todo tipo que han surgido, desde fines de la pasada semana. Esas sanciones no son una solución inmediata para su peligro de vida, pero están complicando la vida de los rusos.

En el campo bélico, a pesar de la hidalguía de los ucranianos, sabemos que la diferencia militar es enorme y que no va a pasar mucho tiempo para que Rusia pueda doblegar a Ucrania.

Al respecto Faurie declaró: “Creo que Ucrania no tiene demasiadas cartas, mas allá de la resistencia. Lo que se suponía iba a ser una paseata militar rusa por Ucrania, ha terminado siendo un desfiladero enormemente complicado”. Coincide con la idea de que “el poderío militar podrá terminar arrasando a Ucrania”.

Me pregunto sobre lo que podría querer ganar Putin con esta guerra, con mostrarse al mundo como un asesino de toda la población ucraniana, que además se difunde en la televisión y en las redes; sobre quién querría asociarse a un país como Rusia y a un líder como Putin en esa condición. La mesa de negociación es un fracaso para el presidente ruso, porque negociar con quienes supuestamente ha arrasado, es terrible.

Respecto del ofrecimiento del presidente argentino a su par ruso, hace unas semanas en Moscú, de nuestro país como “la puerta de entrada a América Latina”, el excanciller señaló: El presidente Alberto Fernández ofreció a Rusia, que la Argentina fuera su entrada a Latinoamérica, como un latiguillo propagandístico de los años setenta; lo que demuestra que, para muchos argentinos, esta mentalidad no ha cambiado. La respuesta la dio Putin, diez días después, cuando recibió a Bolsonaro , y durante la conferencia de prensa, le agradeció ser el socio estratégico más importante de Rusia a Brasil.

“Nosotros fuimos diez días antes a ofrecer nuestra puerta, para que Putin nos contestara que Brasil era la puerta que le interesaba, y donde él tenía comprometido sus intereses”, analizó.

Consultado acerca de cómo la Argentina, con esta fragilidad que evidencia en su política exterior, podría en algún momento pedir apoyo al mundo occidental, como podría ser por las Malvinas, cuando no es capaz de condenar abiertamente a otra potencia cuando esta decide ingresar al territorio soberano de otro país, Faurie respondió que “todos los países tienen memoria”, y que cuando salgamos en la próxima campaña de Malvinas a hablarle a todas las cancillerías para pedirles apoyo, nos van a responder que no defendimos a Ucrania cuando nos necesitó, que cuando pidamos favores, benevolencia en los créditos, no nos van a escuchar. Y reveló que en este momento, el Fondo monetario, con quien estamos ahora negociando, al mismo tiempo, está concediendo un préstamo de tres mil millones de dólares a Ucrania, a pesar de que Ucrania se hallaba en una situación similar a la nuestra, previo al conflicto con Rusia, pero que hoy es un país vulnerable atacado por un “belicoso grandote.” Y que, entonces, todo el favor está con Ucrania, y que, si Argentina tiene que volver a pedir acuerdo técnico que están dispuestos a firmar, no cree que estén muy dispuestos a escuchar.

Sobre Vladimir Putin y de cómo vive esto su población, Faurie dijo: que ha controlado la interna de su país del modo de quien viene de los servicios de informaciones de la exKGB y se rodea de gente de este tipo, y ha suprimido cualquier manifestación de oposición de las formas más violentas, sea asesinando a periodistas, envenenando opositores, erradicando cualquier situación de protesta, y al mismo tiempo, controlando todos los medios de comunicación”.

Y contó que, hasta hace pocos días les daban a los rusos una información edulcorada sobre el conflicto; les decían que estaban en Ucrania apoyando a estas dos provincias separatistas, de luchar contra los nazis de Ucrania. “¡Un delirio!, cuando fueron los rusos que se aliaron con Hitler para dividir Polonia, y mataron a miles de oficiales del ejército polaco en Katyn para que Polonia no pudiera defenderse”, replicó.

“La realidad, siempre termina saliendo”, aventuró. Y precisó que los rusos vieron desplomarse por completo su moneda, que hoy un peso argentino, que es una moneda despreciada regionalmente y en el mundo, vale más que el rublo. La gente no puede extraer su dinero de los cajeros automáticos, “algo está pasando, aunque Putin no lo quiera informar”, y la gente, está con temor por el futuro que se le avecina.

Redacción gentileza de la Profesora Cita Litvak

